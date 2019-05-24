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李鴻源談治水救嘉義 挖滯洪池打造亞洲退休天堂

2019-05-24 13:19聯合報 記者魯永明╱即時報導

去年823水災重創嘉義縣，沿海地層下陷水患未根治，嘉縣立委參選人、國民黨文傳會副...
去年823水災重創嘉義縣，沿海地層下陷水患未根治，嘉縣立委參選人、國民黨文傳會副主委林江釧(左)上午邀內政部前部長李鴻源(右)到東石鄉圖書館，演講治水策略。記者魯永明／攝影
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去年823水災重創嘉義縣，沿海地層下陷水患未根治，嘉縣立委參選人、國民黨文傳會副主委林江釧今天上午邀內政部前部長李鴻源到東石鄉圖書館，演講治水策略，李說，綜合治水規劃在下陷區東石、布袋及義竹等3鄉鎮，開挖總面積50平方公里滯洪池兼人工濕地，輔導養殖漁民轉型觀光休閒業，打造成為亞洲退休天堂。

李鴻源說，東石地層下陷低於海平面2.6公尺，砸錢治水效果有限，部長任內提綜合治水計畫，規劃在東石、布袋及義竹等3鄉鎮，開挖總面積50平方公里，相當5個北市、大陸8座西湖面積滯洪池兼人工濕地，才能容納足夠的水，根治下陷。

滯洪池開挖數量地點待規劃，透過土地重劃，由政府與民眾各拿一半魚塭地，拿挖滯洪池土方墊高下陷區房子，滯洪池種水生植物綠美化，吸引鳥棲息，如此土地價值百倍，成為東南亞最美地方，吸引亞洲退休族來此定居，輔導漁民轉型觀光休閒業，讓年青人返鄉就業，解決生計，不再抽地下水。

他指出，淹水及城鄉差距癥結是沒有國土規劃，政府從未對嘉義定位做明確規畫，農漁民很辛苦，卻沒合理報酬，嘉義條件不比荷蘭差，值得好好規畫，找到嘉義槓桿，犧牲最小成本，換來最大利益，解決地層下陷要先解決民眾生活問題，找出定位、產業，土地重劃。

他無奈說，綜合治水計畫經4年努力，行政院終於拍板定案，但縣府拒絕主辦，原因是當時選區立委黨籍與縣長不同政黨。林江釧說，823災後，中央計畫挖5座滯洪池，至今連半座都沒有，他要為地方發聲，翻轉偏鄉，把偏鄉帶進國際，把中央資源帶入偏鄉。

針對李鴻源指縣府不配合，縣府說，此計畫是以土地開發模式成立基金，再由基金借款支付建設費，出售土地還債，財政困難希望基金中央設立，但中央當時無相關單位願意配合。

滯洪池治水

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