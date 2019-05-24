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嘉市口腔保健潔牙觀摩 黃敏惠力推國小學童口腔保健

2019-05-24 12:33聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市政府今天在玉山國中活動中心舉辦「嘉義市108年度國民小學口腔保健潔牙觀摩」活動，20所國小、240位選手參與。嘉義市長黃敏惠特別到場為參賽學生加油打氣，希望透過潔牙比賽讓小朋友們都能夠知道口腔保健的重要，讓大家都能有一口美麗整潔的牙齒。

嘉義市每年持續辦理口腔潔牙觀摩，學校參與率百分之百，並配合全國健康政策推動國小一年級學童恆牙第一臼齒溝窩免費封填服務、國小學童每週含氟漱口水及建議食用含氟食用鹽。在牙醫師工會、各校駐校牙醫、護理師、教師及志工長期推動及落實口腔保健下，養成學生潔牙的習慣，嘉義市近5年曾拿下全國潔牙觀摩的金、銀或銅獎。

市長黃敏惠強調，「天然ㄟ尚好！」牙齒保健關係著每個人的身心健康，因此，養成正確的潔牙技巧和口腔保健觀念是非常重要且刻不容緩的事。牙齒保養得好，就能夠攝取足夠的營養，讓自己活得更長壽、更健康。潔牙習慣要從小教育，希望學校及家庭能持續的注重潔牙教育的養成，讓孩子們都能擁有一口好牙，了解「從小保護牙，老來不缺牙」。

潔牙觀摩項目包括「口腔衛生知識測驗」、「潔牙技巧」及「口腔衛生檢查」等三項，其中潔牙方式採用貝氏刷牙法，而口腔衛生檢查緊接在潔牙技巧之後，以牙菌斑指數高低一較高下。學生除了要瞭解口腔衛生的相關知識外，也必須熟悉刷牙技巧及牙線操作方式，才能在觀摩比賽中脫穎而出。

嘉義市牙醫師公會理事長賴重志表示，牙醫師們相當樂意進入校園協助推動口腔保健的工作，潔牙訓練與推廣的過程，孩子習得的潔牙知能與技能就是一生最大的資產!希望各校透過觀摩活動的準備過程，有效宣導並確實落實潔牙的技巧，協助學童從小養成良好的口腔衛生保健習慣，使每個孩子都能有健康白亮的一口好牙！

嘉義市政府今天在玉山國中活動中心舉辦「嘉義市108年度國民小學口腔保健潔牙觀摩」...
嘉義市政府今天在玉山國中活動中心舉辦「嘉義市108年度國民小學口腔保健潔牙觀摩」活動，20所國小、240位選手參與。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市政府今天在玉山國中活動中心舉辦「嘉義市108年度國民小學口腔保健潔牙觀摩」...
嘉義市政府今天在玉山國中活動中心舉辦「嘉義市108年度國民小學口腔保健潔牙觀摩」活動，20所國小、240位選手參與。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市政府今天在玉山國中活動中心舉辦「嘉義市108年度國民小學口腔保健潔牙觀摩」活動，20所國小、240位選手參與。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市政府今天在玉山國中活動中心舉辦「嘉義市108年度國民小學口腔保健潔牙觀摩」活動，20所國小、240位選手參與。記者姜宜菁／攝影
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