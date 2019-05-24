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台水斥資6千多萬更新管線 台南佳里6區用水更安心

2019-05-24 10:31聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

現場工程品質抽查，AC鑽心取樣後進行路面厚度測量。 圖/台水公司提供
現場工程品質抽查，AC鑽心取樣後進行路面厚度測量。 圖/台水公司提供
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台南市佳里區176線鄰近舊台南市中心，人口及商業發展迅速，原來埋設之自來水管已不敷使用，為提升穩定供水量，台水六區處耗資6千8百多萬元進行汰換管線工程，預計8月底完工。這項工程上月受經濟部國營會工程施工查核小組查核，評定為甲等的肯定。

台水六區處表示，本項工程將原本埋設口徑600公釐之預力鋼筋混凝土管，改為口徑1200公釐之延性鑄鐵管，埋管長度達1194公尺，使用年限較長也較耐震，可提升供水穩定度且較不容易漏水，埋管完成後可大幅擴增下游佳里、西港、七股、學甲、北門、將軍等地區之供水量，提升供水品質。

本項工程自今年3月開始施工，因佳里區176線為通往麻豆之主要道路，往來車輛絡繹不絕，相對增加施工困難。施工團隊為維持施工進度順利進行又需兼顧用路人安全，每日派出2至5位交維人員，依市政府交通局審定之交通維持計畫書，進行道路管制及交通指揮疏導等工作，盡全力排除困難，以讓工程順利於8月底完工。

這項工程甫在上月底受經濟部國營會工程施工查核小組查核，榮獲甲等，查核委員肯定水公司主辦機關內部對本工程之品質督導，完全符合工程之品質管理要求，其中特別指出工地環境非常整潔，專任技師亦每月定期至工地現場督察導，另現場抽驗瀝青混凝土路面厚度、壓實度及平整度皆符合規定，對施工團隊給予高度肯定，對台水六區處亦是一大鼓舞。

台水佳里區176線管汰工程施工品質獲國營會評為甲等。 圖/台水公司提供
台水佳里區176線管汰工程施工品質獲國營會評為甲等。 圖/台水公司提供
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現場工程品質抽查，進行AC鑽心取樣。 圖/台水公司提供
現場工程品質抽查，進行AC鑽心取樣。 圖/台水公司提供
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台水

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