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嘉義縣仲埔教養院創辦人 心肌梗塞過世享年66歲

2019-05-24 09:53聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣仲埔教養院創辦人姜仁傑（永耀）5月11日心肌梗塞過世，享年66歲，將於5月25日10時30分在仲埔教養院舉辦公祭。

姜仁傑原名姜永耀，曾任台灣時報記者、嘉義縣記者公會理事長，退休後陪著太太黃宏玉發心創辦仲埔教養院，他們形容這項工作「很辛苦、很累也很好玩」，院生可愛又沒心機，

他曾因心肌梗塞開刀治療，後來又經歷3次脊椎手術失敗，直到經過介紹到大林慈濟醫院陳金城副院長等醫療團隊，終於讓他重獲新生，姜仁傑也因而與醫療團隊人員成為好友。

雖然個性直來直往，姜仁傑文筆好，心思細膩，喜歡交朋友，各行各業好友們對他突然辭世都相當震驚又難過，這幾天都有許多人到其靈堂悲傷致意。

姜仁傑在過世前的5月8日母親節前夕，在其臉書寫下對母親思念， 提到他少年慒懂，傷透媽媽的心，苦口婆心的勸導、教化，他依舊我行我素。媽媽病逝前嚥下最後一口氣時，雙眼緊盯，握著他的雙手，似乎有千言萬語要囑咐。

「頓時我整個人崩潰淚流滿面，後悔不聽慈母教誨。18歲的我，因喪母之痛頓時矛盾初開，在父親鼓勵下重拾書本，在慈母護佑下完成大學。媽媽，兒雖已成家立業，但没有您諄諄教悔，我有今日嗎？」

去年黃宏玉生日時，姜仁傑寫下對太太的感恩，感謝相挺30餘年，相夫教子外，15年前又成立仲埔教養院為折翼天使盡心盡力，有目共睹。他提到當初和太太交往時，衆多朋友認為好事難成，伹太太力除衆議，終於讓他抱得美人歸。這10幾年來，他身體亮起紅燈，歷經6次大手術，太太與兒女照顧、鼓勵他，讓他有信心走出病魔的陰霾。「老婆如有來生妳願意再與我結連理嗎？」

姜仁傑曾為教養院創作歌曲「溫暖」，他寫的歌詞「溫暖這扇窗，要開或關，看來困難，其實也很簡單」

仲埔教養院創辦人姜仁傑心肌梗塞過世。記者謝恩得／翻攝
仲埔教養院創辦人姜仁傑心肌梗塞過世。記者謝恩得／翻攝
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心肌梗塞

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