影／台灣第一代休旅車 古早牛車上「探更寮」可過夜

2019-05-24 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南教會公報社為紀念在台灣設立第一所西式大學、創辦台灣第一份報紙的蘇格蘭牧師巴克禮誕辰170周年，正舉辦紀念展，其中展出一輛古早牛車，車上還有「探更寮」，供以前養殖人家巡視魚塭時在車上過夜，可以說是台灣最早的休旅車。

台灣教會公報社此次在台南門市舉辦的「Tòe巴克禮pha-pha-走」（台語，意即「跟著巴克禮到處走」）交通特展，從100多年前的《台灣教會公報》中，節錄由巴克禮牧師親筆寫下的遊戲，帶觀眾一同穿越時空感受百年前的台灣交通風情。

展覽中根據巴克禮文字描述及國家圖書館提供的珍貴歷史相片，復刻100多年前台灣東部地區的使用「阿美轎」（時稱「番仔轎」），詳述當年靠著阿美族人扛轎帶領巴克禮牧師翻山越嶺的艱辛，更限額提供動態體驗活動，讓參觀民眾親自登上轎子體驗當年山區交通的艱難。

展覽中還有由三股國小借展的牛車，讓過往肩負交通運輸重任的牛車重返台南市區，巴克禮牧師曾記述過往環台旅行時在牛車上過夜的情景。此次借展的牛車上，由牛車主人蔡國賓安置了一間「探更寮」，是過去養殖人家半夜巡視魚塭的臨時過夜之處，讓未曾親眼見過牛車與探更寮的都市孩子，能夠飽覽先民生活的樣態。

除了實體牛車、阿美轎及竹筏之外，台灣教會公報社也特別在落地窗玻璃上展現鵝鑾鼻燈塔以及航行海內外的各式船隻，巴克禮牧師在遊記中也特別記錄百年前香港官府強制雇主必須讓勞工「做六休一」的歷史紀錄。2樓則以桌上型展版重現復古火車，並節錄當年鐵路開通後對南來北往交通所帶來的便利，現場還有免費明信片可供索取，亦有紀念印章可以戳記留念。

「Tòe巴克禮pha-pha-走」交通特展展期自5月24日起至7月12日止，並將於5月25日、6月8日、6月22日、7月6日上午11點推出限額30名的免費乘轎體驗活動，歡迎參加。