台灣小學生過重、高血糖 好心店家推健康早餐

2019-05-24 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



衛生福利部國民健康署曾在2012年針對國小學童進行國民營養健康狀況變遷調查，臉書社團「Vivian營養師的營養週記」重新整理這份調查結果，提醒各界持續重視，學童約有1／4過重或肥胖，每4人約有1人高血糖。

另還有蔬菜攝取未達標準量者達54.3%（比例約是每6人約有5人未達標），水果攝取未達標準量者達83.4%，奶類攝取未達每日一次標準達65.7%。（相關圖文經授權轉自：Vivian營養師）

大林慈濟醫院營養師黃靖琇表示，很多年輕人罹患第二型糖尿病，大多是因長年累積不好的飲食和生活習慣，她更感概民眾都是生病以後，才想到健康飲食，因此預防醫學與飲食教育更應該從小扎根，而不是花錢讓學童減重。

醫院團隊1年多前和鄰近的大林鎮平林國小，以及學校周邊6家早餐店，合作推廣健康早餐（從現有菜單推薦），到學校向家長和學生宣導低糖少油高纖、少吃加工食品等。

推行期間由於獎勵購買健康早餐，學童們大多會購買，集點換贈品。合作案維束後，雖然很多學童還是喜歡買薯條、雞塊，但還是有店家持續推廣，學校旁的弘爺漢堡早餐店，仍供應無糖或低糖飲料，還有非加工飲料，業者說，許多家長購買時都會點健康早餐給孩子。

另一家早餐店美滿廚房幸福89的老板邱國慶說，店內的漢堡、土司類都加了很多生菜，還有番茄，即使生菜有時漲價，早餐還是放得很多，但常有學童不想吃菜，他都鼓勵「先吃一點看看」，半推半就的要學童養成吃蔬菜的習慣。