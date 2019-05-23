嘉市弱勢族群參與照顧班人數低 議員：被迫選擇安親班

2019-05-23 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市議員戴寧今天在議會總質詢時說，弱勢家庭的國小學生參與課後照顧班人數大約只有三成，但其他都會型城市大約有五成，原因是有些家庭以為課輔班要付費，不知道可以全額補助，還有學校因教師業務繁忙和工時關係，只開課到下午4點，家長還沒下班，無法照顧孩子，只能被迫選擇較貴的安親班，市府應全面改善。

市長黃敏惠在會後也與戴寧繼續溝通，黃說，她會請學校將補助資訊揭露，也會想辦法讓校方跟民間團體媒合，成立照顧班，讓家長安心工作，沒有後顧之憂。

教育部補助低收入戶、身心障礙和原住民學生參與照顧班全額免費，公益彩券盈餘也有補助中低收入戶、新住民和隔代教養等經濟弱勢家庭，但戴寧說，國小課後照顧班同意書或簡章中，18間國小有8間標示不清楚，使弱勢家庭誤以為照顧班要全額付費。

以新住民家庭的學生參與課後照顧班為例，課後照顧班竟從2014年的134人，逐年降低到前年的53人，只占新住民總人數的百分之5，另外，還有中低收入戶的家庭，持續全額付費上照顧班，不知有補助。

戴寧說，另外，有些學校因教師工作繁忙，無法開照顧班到6點，學校可以與民間團體合作，並輔導師資的提升，例如，博愛國小便委託嘉義市欣願福利協會辦理「弱勢家庭課後照顧班」，協會的課後班就開在學校旁邊，讓家長可以安心上班。

教育處長表示，照顧班並非強制參與，要看家長意願，若報名人數太少將無法開班，但是嘉義市107學年度共有近3千個學生參與照顧班，開班數也來到166班，人數都有逐年上升，但仍有家長反映簡章不清楚，會加強督促學校在簡章上要載明補助規定。