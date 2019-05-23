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獨／不輸政治圈！他爆演藝圈鬥爭黑幕

等了10多年又被取消！斗六十三里敦親捐助國防部喊卡

2019-05-23 20:19聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林斗六十三里鄰近陸軍砲測中心砲陣地僅5公尺，經常受演訓砲聲影響，國防部原同意今年起度捐助敦親經費，整修道路、裝設氣密窗，但地方近期接到國防部臨時喊卡，引起地方不滿，並揚言1個月內沒得到合理答案，將封路抗爭。

每逢演訓砲聲隆隆，都讓鄰近住戶困擾，甚至小孩嚇到哭，國防部也建立睦鄰制度，每年補助莿桐鄉五華村等5村1千萬元、林內鄉重興村等2村800萬元，林內鄉烏塗、烏麻村也將列為補助範圍。

但距離砲陣地最近的斗六市十三里社區，10多年沒有獲得補助；縣議員王又民說，他和十三里辦公室、社區發展協會四處奔走爭取多年，幾經波折終於在3年前得到遲來正義，國防部同意從106、107年度實施火砲射擊噪音及震爆監測。

並允諾今年起辦理睦鄰經費捐助補償，沒想到近來卻又打回票，地方也指出上周曾和國防部官員協調，官員卻指稱不發補助金是因為核許公文發錯，且當時核許的二級中將已調職，所以不算數，讓大家感到氣憤，直批國防部食言。

縣府民政處副處長許木山指出，十三里社區砲測音量達補助標準，但規定行政區得在彈著點或發射點中才予以補助，目前也請國防部重新評估，讓地方明年可以申請到補助，應因噪音困擾，國防部也承諾要先花百萬元蓋隔音牆。

縣議員王又民（右三）3年前和地方爭取到補助，如今卻又遭取消。圖／王又民提供
縣議員王又民（右三）3年前和地方爭取到補助，如今卻又遭取消。圖／王又民提供
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國防部斗六噪音

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