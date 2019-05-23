等了10多年又被取消！斗六十三里敦親捐助國防部喊卡

2019-05-23 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林斗六十三里鄰近陸軍砲測中心砲陣地僅5公尺，經常受演訓砲聲影響，國防部原同意今年起度捐助敦親經費，整修道路、裝設氣密窗，但地方近期接到國防部臨時喊卡，引起地方不滿，並揚言1個月內沒得到合理答案，將封路抗爭。

每逢演訓砲聲隆隆，都讓鄰近住戶困擾，甚至小孩嚇到哭，國防部也建立睦鄰制度，每年補助莿桐鄉五華村等5村1千萬元、林內鄉重興村等2村800萬元，林內鄉烏塗、烏麻村也將列為補助範圍。

但距離砲陣地最近的斗六市十三里社區，10多年沒有獲得補助；縣議員王又民說，他和十三里辦公室、社區發展協會四處奔走爭取多年，幾經波折終於在3年前得到遲來正義，國防部同意從106、107年度實施火砲射擊噪音及震爆監測。

並允諾今年起辦理睦鄰經費捐助補償，沒想到近來卻又打回票，地方也指出上周曾和國防部官員協調，官員卻指稱不發補助金是因為核許公文發錯，且當時核許的二級中將已調職，所以不算數，讓大家感到氣憤，直批國防部食言。