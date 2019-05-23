北港溪魅力河川公園將完工 營建署再加碼城鎮之心

2019-05-23 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



施工中的北港溪魅力河川公園，完工後將是雲林最大的河川公園，營建署再加碼推出「城鎮之心」，將連結運動公園、高灘地、景觀橋、歷史建築、文化地景，打造成美麗的水岸遊憩帶，為北港朝天宮觀光大大增值。

斥資1億餘元的北港溪魅力河川公園即將完工，這座被喻為朝天宮的「後花園」，也是雲林最具規模的水岸公園，提供朝天宮七百萬人次觀光人潮，最佳休閒踏青去處，更是雲林網紅景點。

經立委蘇治芬爭取，營建署加碼推出「城鎮之心」，計畫以8200萬元將從女兒橋往北延伸約1公里多，並延聘農博公園的名建築師甘源明設計，突破現有空間零碎的窘境，打造成完美的水岸遊憩帶，與魅力河川及運動公園連結，全程超過5公里，將成為雲林最大的綠色水岸長城。

立委蘇治芬與營建署長吳欣修、北港鎮長蕭永義、縣議員蔡岳儒、前鎮長張勝智等人昨天踏勘，並聽取民眾建議，蘇治芬說，日治時代建造的北港運動公園，古木參天、花道綠廊，是北港重要的生活據點，這次也納入「城鎮之心」一併改善，包括跑道更換與運動設施改善，並增加兒童遊憩、健走步道等設施，讓堤防公園與體育公園結合成一座水岸休憩綠帶。

北港溪是孕育笨港文化之母，近年除陸續開發灘地公園和停車場，並仿造美國紐約的天空廊道，沿著台糖舊鐵道興建女兒橋、天空之橋均獲國內多項建築大獎，打造出台灣第一座空中綠廊，台北市長柯文哲還曾專程前來觀摩並讚譽有加。