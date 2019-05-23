暴雨台糖岸內養豬場廢水溢流 環保局重罰居民要抗爭

2019-05-23 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣義竹鄉台糖岸內畜殖場採傳統豬舍養豬，臭味長期造成在地東光村及周邊東榮村民困擾、抗議，台糖計畫改建現代水簾式密閉豬舍，15日晚間在德興寺舉辦說明會，居民要求3年後遷場，豈料，20日突如其來一場暴雨，造成畜殖場異常排放大量原廢水到河川溝渠，環保局查獲認定情節重大，將依違反水汙法重罰，居民後天上午將到畜殖場抗爭。

環保局近期啟動早鳥夜鷹專案，在夜間及早上離峰時段加強稽查，20日夜間配合民眾陳情，當場查獲台糖岸內畜殖場異常排放大量原廢水到河川溝渠，最高可罰2000萬元，環保局說，岸內畜殖場大雨後異常排放，為高濃度養豬廢水未經處理，由原水收集溝直接溢流排放到溝渠，除要求養豬場立即停止排放，限期將溢流處封閉，避免持續汙染河川環境，影響民眾生活。

台糖畜殖事業部副執行長魏志松說，20日暴雨來得又大又急，致岸內畜殖場廢水處理設備，未發揮作用廢水溢流，除著手改善，並配合環保局邀請專家進場，協助消除臭味。環保局長張根穆強調，處分是最後手段不是目標，尤其台糖公司是國營事業，應帶頭做好廢水處理及場內雨汙水分流，避免異常汙染河川發生。