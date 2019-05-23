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翁章梁為龍舟賽點睛開光 端節比賽蚵仔粥呷免驚

2019-05-23 13:56聯合報 記者魯永明╱即時報導

端午節腳步近了!嘉義縣第36屆端節龍舟競賽6月7日在東石漁港登場，為祈求龍舟賽順利，主辦的東石鄉公所今天上午在漁人碼頭，邀請先天宮王爺坐鎮，由縣長翁章梁、立委蔡易餘及東石鄉長林佳瑩等焚香祭拜，接著10位點睛官身披紅綾、持香參拜，依序為10艘龍舟點睛開光。

去年神明指示，身懷六甲鄉長林佳瑩不必點睛 ，以免沖煞胎兒，林佳瑩產後升格媽媽，翁章梁就職首次為龍舟點睛開光，翁章梁等來賓在漁人碼頭為10艘競賽龍舟點睛開光，翁章梁與林佳瑩等點睛官身披紅綾，手持清香，尊循古禮行三獻禮，祈求太子、聖母、代旨千歲眾神明，保佑國泰民安，龍舟賽事順利平安，隨後依序為龍舟點睛開光，最後工作人員替龍舟綁上紅布，儀式簡單隆重。

翁章梁邀請全國民眾來「嘉」看龍舟，吹海風，吃海鮮，賞夕陽，龍舟賽逢端節連假，縣府和鄉公所結合觀光與在地特產，在濱海人氣指數最高東石漁人碼頭舉辦，當天有農漁特產品攤位，免費花枝丸、蚵卷、蝦卷，以及東石先天宮提供近萬份蚵仔粥，讓觀眾邊看龍舟賽，邊品嚐風味小吃。

龍舟10艘6大4小，大艘19人含奪標手、鼓手、舵手及16名船員，小艘15人，龍舟賽共37隊(含表演賽)報名，有表演組2隊、社會男子組10隊、社會男女混合組22隊，國中男子組2隊及女子組3隊，總獎金56萬2000元，社會男子組取5名，獎金依序6萬、4萬、3萬、2萬、1萬元:社會男女混合組取10名，獎金最高8萬、最少6000元，國中男子組取1名獎金1萬元，國中女子組取2名，獎金1萬2000元、6000元。

嘉義縣第36屆端節龍舟競賽6月7日在東石漁港登場，縣長翁章梁為龍舟開光點睛。記者...
嘉義縣第36屆端節龍舟競賽6月7日在東石漁港登場，縣長翁章梁為龍舟開光點睛。記者魯永明／攝影
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嘉義縣第36屆端節龍舟競賽6月7日在東石漁港登場，主辦的東石鄉公所上午在漁人碼頭...
嘉義縣第36屆端節龍舟競賽6月7日在東石漁港登場，主辦的東石鄉公所上午在漁人碼頭，邀請先天宮王爺坐鎮，由縣長翁章梁(右二)立委蔡易餘(右)及東石鄉長林佳瑩(左二)等為10艘龍舟點睛開光。記者魯永明／攝影
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嘉義縣第36屆端節龍舟競賽6月7日在東石漁港登場，縣長翁章梁(左)為龍舟開光點睛...
嘉義縣第36屆端節龍舟競賽6月7日在東石漁港登場，縣長翁章梁(左)為龍舟開光點睛前，觀看神明乩手做法事。記者魯永明／攝影
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嘉義縣第36屆端節龍舟競賽6月7日在東石漁港登場，為祈求龍舟賽順利，主辦的東石鄉...
嘉義縣第36屆端節龍舟競賽6月7日在東石漁港登場，為祈求龍舟賽順利，主辦的東石鄉公所上午在漁人碼頭，邀請先天宮王爺坐鎮，龍舟一字排開。記者魯永明／攝影
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漁人碼頭翁章梁龍舟賽

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