翁章梁為龍舟賽點睛開光 端節比賽蚵仔粥呷免驚

2019-05-23 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



端午節腳步近了!嘉義縣第36屆端節龍舟競賽6月7日在東石漁港登場，為祈求龍舟賽順利，主辦的東石鄉公所今天上午在漁人碼頭，邀請先天宮王爺坐鎮，由縣長翁章梁、立委蔡易餘及東石鄉長林佳瑩等焚香祭拜，接著10位點睛官身披紅綾、持香參拜，依序為10艘龍舟點睛開光。

去年神明指示，身懷六甲鄉長林佳瑩不必點睛 ，以免沖煞胎兒，林佳瑩產後升格媽媽，翁章梁就職首次為龍舟點睛開光，翁章梁等來賓在漁人碼頭為10艘競賽龍舟點睛開光，翁章梁與林佳瑩等點睛官身披紅綾，手持清香，尊循古禮行三獻禮，祈求太子、聖母、代旨千歲眾神明，保佑國泰民安，龍舟賽事順利平安，隨後依序為龍舟點睛開光，最後工作人員替龍舟綁上紅布，儀式簡單隆重。

翁章梁邀請全國民眾來「嘉」看龍舟，吹海風，吃海鮮，賞夕陽，龍舟賽逢端節連假，縣府和鄉公所結合觀光與在地特產，在濱海人氣指數最高東石漁人碼頭舉辦，當天有農漁特產品攤位，免費花枝丸、蚵卷、蝦卷，以及東石先天宮提供近萬份蚵仔粥，讓觀眾邊看龍舟賽，邊品嚐風味小吃。