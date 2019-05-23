台南新農人破千人 新增銷售點周周可直購

2019-05-23 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



臺南市政府農業局推動的新農人輔導計畫自101年開辦截至107年底，共培育1170位新農人，年收入逾百萬者為140名。為穩定本市新農人之銷售通路、提升其知名度，積極拓展新農人的展售管道，自6月份起，周周都有展售活動，想直接跟農夫買新鮮農產品的市民朋友們有福了！

農業局表示，每月的最後一個星期五上午，在民治市政中心一樓大廳舉辦的台南菜市長展售會已行之有年，現場除了新農人種植的蔬菜水果、新鮮魚類，還有多肉盆栽、農產加工品及農村再生社區的好產品，因民眾反應熱烈，農業局特別加碼固定於每月的第一個星期五在永華市政中心B1廣場舉辦展售活動，以服務更廣大的消費群。

農業局也和里仁新營門市、大成安心購永康展售中心、永康區農會永鮮農甜門市相互合作，邀集農友於門市前的廣場擺攤展售，住在附近的市民朋友可定期過去走走逛逛。

每月第三個星期六在台南應用科技大學舉辦的「南應大青食樂市集」，每月推出豐富有趣的食農教育活動、手做DIY體驗，一推出就迅速額滿，可至粉絲頁搶先報名。

農業局指出，除了推廣「線上訂菜、線下取菜」的「台南菜市長」銷售平台，也積極在台南市區安排展售活動，期望將在地生產、在地消費的理念落實在市民朋友的生活中，拉近生產者與消費者間的距離，市民朋友也能獲得更新鮮健康且低食物里程的生鮮蔬果。

台南新農人 展售時間一覽表

每月第一個星期五

永華市政中心Ｂ１廣場

9:30-12:30

每月第一個星期六

里仁新營門市前廣場

9:00-14:00

每月第二個星期五

大成安心購永康展售中心

15:00-18:00

每月第三個星期六

台南應用科技大學

多功能展演中心(正南五街)

南應大青食樂市集

10:00-15:00

每月第四個星期六

永康區農會永鮮農甜門市

10:00-14:00

每月最後第一個星期五

民治市政中心１樓大廳