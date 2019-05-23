照護員也可宅配到府！弘道首創到宅服務老人耆樂居學堂

2019-05-23 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



弘道老人福利基金會與嘉義縣政府今天上午，在沿海偏鄉東石鄉老人文康中心舉辦「耆樂居學堂-來我家上學」成果發表會，弘道去年獲嘉縣公益彩券盈餘補助，首創比照家教授課模式，由照護員及志工一周2次，到宅服務為失能失智老人及身心障礙朋友「耆樂居學堂」上課。

「感謝弘道耆樂居服務」弘道扶助的1戶雙重身障家庭出席分享，85歲阿嬤長期照顧60歲身障兒子，現在阿嬤失智，住外地62歲女兒林喜珠回家照顧失智媽媽及臥床弟弟，但在資源少交通不便偏鄉，深感無力無助，直到「耆樂居學堂」出現，情況改變了，林喜珠說，照護員及志工定期到家，讓媽媽不再困守家中，可以參與活動，她也獲得喘息支持，與媽媽一起上課放輕鬆，真的很棒!

成果發表會播放「耆樂居學堂」上課影片、弘道社工志工化身班導師，與社會局副局長張翠瑤、弘道基金會主任施淑莉及來賓，體驗上課暖身操，大跳「小雞嗶嗶嗶舞」，一起拼上「耆心協力、樂活愜意」愛的拼圖，宣示「看見耆樂居服務，用愛改變偏鄉長者」。