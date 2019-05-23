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照護員也可宅配到府！弘道首創到宅服務老人耆樂居學堂

2019-05-23 12:14聯合報 記者魯永明╱即時報導

弘道老人福利基金會與嘉義縣政府今天上午，在沿海偏鄉東石鄉老人文康中心舉辦「耆樂居學堂-來我家上學」成果發表會，弘道去年獲嘉縣公益彩券盈餘補助，首創比照家教授課模式，由照護員及志工一周2次，到宅服務為失能失智老人及身心障礙朋友「耆樂居學堂」上課。

「感謝弘道耆樂居服務」弘道扶助的1戶雙重身障家庭出席分享，85歲阿嬤長期照顧60歲身障兒子，現在阿嬤失智，住外地62歲女兒林喜珠回家照顧失智媽媽及臥床弟弟，但在資源少交通不便偏鄉，深感無力無助，直到「耆樂居學堂」出現，情況改變了，林喜珠說，照護員及志工定期到家，讓媽媽不再困守家中，可以參與活動，她也獲得喘息支持，與媽媽一起上課放輕鬆，真的很棒!

成果發表會播放「耆樂居學堂」上課影片、弘道社工志工化身班導師，與社會局副局長張翠瑤、弘道基金會主任施淑莉及來賓，體驗上課暖身操，大跳「小雞嗶嗶嗶舞」，一起拼上「耆心協力、樂活愜意」愛的拼圖，宣示「看見耆樂居服務，用愛改變偏鄉長者」。

東石人口老化外移嚴重，透過創新推動宅配據點服務及宅配到家「耆樂居學堂」服務模式，翻轉失能、獨居、老老照顧長者，只能獨守在家面對孤寂衰老人生，取而代之是長者與家人容易了解上課模式，有助延緩老化，提供長者參與社會機會，弘道去年6月至今，在東石開辦6處居家個人型及3處團體型「耆樂居學堂」居家據點型社區照顧服務模式，合計參與活動200人次以上，讓失能長者逐漸恢復身體自主功能，能站能動、能開口講話，「宜」居不移居，在熟悉地方終老。

弘道扶助的1戶雙重身障家庭出席分享，住外地62歲女兒林喜珠(右)回家照顧85歲失...
弘道扶助的1戶雙重身障家庭出席分享，住外地62歲女兒林喜珠(右)回家照顧85歲失智媽媽(左)。記者魯永明／攝影
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弘道「耆樂居學堂」成果發表會，社會局副局長張翠瑤(左二)與弘道基金會主任施淑莉等...
弘道「耆樂居學堂」成果發表會，社會局副局長張翠瑤(左二)與弘道基金會主任施淑莉等來賓宣傳成果。記者魯永明／攝影
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弘道「耆樂居學堂」成果發表會，社會局副局長張翠瑤(右)與弘道基金會主任施淑莉等來...
弘道「耆樂居學堂」成果發表會，社會局副局長張翠瑤(右)與弘道基金會主任施淑莉等來賓，體驗上課暖身操，大跳小雞嗶嗶嗶舞。記者魯永明／攝影
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偏鄉失智東石

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