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中美登月鬥法！美打輸背面探測戰 卻準備9年後「占領」

聯合報專訪／郭台銘看美中台關係 有2塊肉吃為何只選1塊？

影／翻耕補助救稻熱病？嘉縣議員：蔡政府頭殼壞去！

2019-05-23 11:41聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣一期稻作染葉稻熱病嚴重，農民發現近半農作因染病成空包彈，對於總統蔡英文本月4日到水上鄉勘查病害後，農委會提出翻耕或休耕種綠肥救助辦法，農民直言「無法接受」，怎能將近半好稻穀翻耕？嘉義縣議員王啟澧怒斥，蔡政府不知民間疾苦，「頭殼壞去」才會訂翻耕補助，應該全面調查稻熱病受害狀況，依百分比訂出補償救助計畫。

「蔡政府頭殼壞去嗎？」王啟澧指出，台灣農民常說「成物不廢」，意即完好的東西不能浪費，稻熱病雖有管理問題，但這次因為氣候特別嚴重，目前看來並不是百分之百染病，如果7、8成以上染病當然鼓勵耕鋤，但若只有3成到5成，應該調查後依照受損現況適當補助，不是鼓勵農民將近半好的稻穀耕鋤，這不是損失更大嗎？可見中央訂政策的人不知民間疾苦。

水上農民張文壽說，稻熱病每年都有，但今年因暖冬發病擴散嚴重，他的周邊稻田約5成是空包彈，農民每分地已投入近1萬2000元，但根據救助辦法翻耕，要將染病稻田全部耕鋤、種綠肥才能領4500元救助金，現在收割未染病水稻還比領救助金划算，更何況農民怎能忍受近半好的稻穀耕鋤？這無非要農民倒賠，「真的無法接受！」

縣府農業處說，協助稻熱病嚴重田區的措施，有三種方案，選擇翻耕需耕鋤田區水稻，選休耕種綠肥，不必耕鋤只要撒田菁，另還有選擇改種其他作物，稻熱病除了氣候導致發病，農民管理施肥也是病害主因，除非受害嚴重農民才會選擇翻耕，否則防治仍可恢復。農業處統計本月15日申報耕鋤補助截止，全縣僅22件申請政府除補助休耕，政策也增加餘糧收購，藉此補貼農民。

農民苦嘆不僅因稻熱病受害，近日大雨也造成稻作倒伏。記者卜敏正／攝影
農民苦嘆不僅因稻熱病受害，近日大雨也造成稻作倒伏。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣議員王啟澧（右）認為，蔡政府不知民間疾苦，「頭殼壞去」才會訂鼓勵翻耕補助。...
嘉義縣議員王啟澧（右）認為，蔡政府不知民間疾苦，「頭殼壞去」才會訂鼓勵翻耕補助。記者卜敏正／攝影
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農民苦嘆，稻熱病受害近5成都空包彈。記者卜敏正／攝影
農民苦嘆，稻熱病受害近5成都空包彈。記者卜敏正／攝影
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農民稻熱病農委會

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