太保民代質疑代購祭品圖利 市公所：研議暫停服務

2019-05-23 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



林淑勉質疑，太保市公所在親寧堂所辦普渡法會祭品，工作人員代收、收支是否妥適，圖利、便民差在一線之隔。記者卜敏正／攝影 分享 facebook 嘉義縣太保市民代表林淑勉，日前在市代會質詢太保市長黃榮利等人，質疑太保市花海節、清明祭祖及中元普度法會，民眾贊普祭品等費用、收支有疑慮，並要求政風介入調查，昨天還將相關資訊貼在地方社群，引發地方討論，太保市公所傍晚也貼出回應說明。

太保市長黃榮利表示，希望民意代表能理性監督市政，並請站在市民立場想，請勿片面斷章取義，以一句「圖利」造成市民及農民恐慌，更不宜用政治行銷手法及辦家家酒戲劇表演方式，來呈現民意代表價值，地方民代若質疑，將先暫停該項服務。

林淑勉質疑，太保市公所在親寧堂納骨塔普渡法會祭品，是民眾委託工作人員代收，每份1200元，每次法會約高達800份，而且祭品收據印製聯繫方式都是公所，被人質疑圖利、便民差在一線之隔，收取代收祭品費程序、經手人是否適當？另公所是否有指定廠商？有簽約嗎？還是有讓民眾有選擇？該筆收入有無入市庫？

太保市公所說明，本市納骨堂每年清明祭祖及中元普渡法會，自2008年開塔以來，都遵照習俗準備法會用品、統一祭拜，民眾則依個人需求自由參拜，若遇民眾詢問公所準備祭品何處洽購時，公所基於便民立場，轉知相關訊息，由民眾自行決定是否向廠商訂購，但近年因進塔人數增多，民眾需求增加，數量才逐步攀升，並非每次法會民眾祭品都達800份。

本項服務自開塔即延續至今，原意就是民眾尋求便利性而發展出的服務，民眾向廠商訂購祭品行為，費用亦由廠商收取，無涉公所部分，故無需收入市庫、開立市公所收據，現有祭品收據是廠商自行印製，其上所載之公所聯繫方式，皆屬公開可查詢資料。

法會期間祭祀人潮眾多，家屬各種需求也不相同，本所從不主動推銷祭品，僅對家屬祭拜時提出需求時，才適時提供協助，如法會結束後民眾所準備祭祀用品，有意捐出者轉請公所協助發放本市弱勢家庭，市公所才代為服務。