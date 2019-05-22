親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中共強勢與國民黨示弱 成就蔡英文兩岸政策的戰略定力

歸仁分局邀請170宮廟 簽署優質宮廟公約

2019-05-22 23:06聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

台南市警局今晚在歸仁分局舉行眾神會議「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，轄內170間宮廟派員出席，聯合簽署行動公約，共同宣示「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，透過宮廟自律，共同守護台南市優質宮廟文化

會中邀請新豐地區指標性大廟，包括關廟山西宮、龍崎文衡殿、仁德清寧宮、歸仁保西代天府、仁壽宮等170家宮廟參與。

簽署活動強調台南市不僅擁有全台歷史最悠久、最豐富多元的傳統宮廟與民俗信仰活動，還要打造最優質、最有品牌的宮廟文化。

近期多起「陣頭暴力」事件引發關注，市警局重申，若發生脫序行為，立即動員快打部隊，將滋事者繩之以法，絕不寬貸的決心。因此號召宮廟負責人共同約制、呼籲信眾，理性尋求宗教寄託，從事前申請、規劃，到事中自律，不失序，不製造環保公害、不聚眾滋事、不影響交通，警民共同協力，以符合社會期待。

歸仁分局為展現活傳統優質宮廟文化氣息，特向各宮廟商請出借「七爺」、「八爺」及「田都元帥」等神尊及傳統宋江陣使用的兵器駐守簽署活動會場，強調台南市是「眾神之都」，更是「好神之都」。歸仁分局長梁仁輝呼籲，民衆對於廟會活動，期待的「優質」、「乾淨」、「讚」的表演，而不是「暴力」、「吵雜」、「髒亂」的呈現，任何有影響到繞境活動的行為，都是對神明的污衊。而搶轎、打架、滋事的衝突行為，都是對安全的威脅，因此，簽署行動公約目的在於讓各宮廟能自主管理，擺脫環境髒亂、鞭炮吵雜、肢體衝突等負面的代名詞，展現臺南廟會新文化。

警察局長黃宗仁也到場表示，為維護傳統優質廟會文化，避免脫序違法行為發生，號召宮廟自律，秉持「事前預防勝於事後處置」的精神，邀請與會宮廟代表一同簽署行動公約，並表示簽署行動公約目的並非限制宮廟活動，而在於讓各宮廟能自主管理。

歸仁分局今晚邀請轄內170間宮廟代表，與警察局長黃宗仁共同簽訂自治公約。記者莊琇...
歸仁分局今晚邀請轄內170間宮廟代表，與警察局長黃宗仁共同簽訂自治公約。記者莊琇閔/攝影
分享

宮廟文化警察宋江陣

相關新聞

斗南道路崩塌龜裂30公分 民代批豆花工程

2019-05-22 17:08

環保杯A地租B地還 嘉市議員保護環境推新招

2019-05-22 22:42

影／台南一期稻染病出現「空包彈」 農糧署：少數較嚴重

2019-05-22 17:03

影／台南百年古井超過一甲子沒打開 打開竟然有湧泉

2019-05-22 14:58

捍衛國土正義 嘉義檢警環政動起來

2019-05-22 14:39

在烏山頭水庫與嘉南大圳 這些行為均是違法

2019-05-22 14:35

e-bike積欠嘉義市府150萬 議員：讓現任市長收爛攤

2019-05-22 13:23

「愛文芒果之父」 鄭罕池故居掛牌列名人故居

2019-05-22 13:03

影／無人機農噴今示範 台南農業局：今年再用於勘災

2019-05-22 11:57

六輕氣爆賠了麥寮8千萬 台西盼比照辦理

2019-05-22 10:39

台南鐵路地下化 鐵道局曝施工進度

2019-05-22 10:12

影／下大雨反受益 達娜伊谷遊覽車大爆滿

2019-05-22 08:06

小六生顧癱瘓母 獲總統教育獎

2019-05-21 23:36

棒球教練管教不當？ 校方：持續溝通

2019-05-21 23:33

營養午餐全面免費 黃敏惠：會努力

2019-05-21 23:29

專家：做狗口普查 領養不棄養

2019-05-21 23:26

雲嘉南流浪狗傷人頻傳 「恐衝擊觀光」

2019-05-21 23:23

傳承聯境精神 警局邀廟宇守護府城安全與安寧

2019-05-21 22:59

遞交台南市版漁電共生法建議書 養殖業批種電誰敢買！

2019-05-21 20:05

台南鐵路地下化 張家古井被評定不列冊追蹤

2019-05-21 19:59

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

到宜蘭就該泡這湯 有了山中「藍泉」不必飛去日本泡

2019-05-22 07:43

六合夜市臨演風波原PO反擊 友：你家祖墳冒青煙了

2019-05-22 15:13

影／台南百年古井超過一甲子沒打開 打開竟然有湧泉

2019-05-22 14:58

影／慘！台中機場快線跑8個月 每班次平均1.96人

2019-05-22 14:58

墾丁萬里桐潮間帶奄奄一息 學者報告遊憩汙染肇禍

2019-05-22 07:43

月薪30萬徵時光機解說員 便當老闆：為人類找活路

2019-05-22 16:42

高市文化局長人選出爐 韓國瑜：她樂觀開朗、學有專長

2019-05-22 14:10

韓國瑜口誤承認說錯了 修正財政報告內容

2019-05-22 12:51

大雨造成路口塌洞 韓國瑜：已緊急處理汙水箱涵和路面

2019-05-22 11:02

韓國瑜抗議大林蒲遭卡 經濟部反嗆不符事實

2019-05-22 05:55

苗縣出國10天考察報告僅兩行 議員批：拿公帑出國玩

2019-05-22 14:38

屏東潮州轉運站啟用 民眾疑惑連門都沒有？

2019-05-22 12:27

基隆火車站南站附近 計畫蓋複合式多功能商場停車場

2019-05-22 11:22

神力女超人VS.大學姐 詢答嗆辣互酸「妳高貴」

2019-05-22 12:20

影／下大雨反受益 達娜伊谷遊覽車大爆滿

2019-05-22 08:06

議員質詢要他學韓國瑜拚經濟 林右昌反酸：我不會吹噓

2019-05-22 13:02

六合夜市沒人氣？韓國瑜要求道歉 原PO喊無「黑」意

2019-05-22 15:23

台南鐵路地下化 鐵道局曝施工進度

2019-05-22 10:12

e-bike積欠嘉義市府150萬 議員：讓現任市長收爛攤

2019-05-22 13:23

六合夜市風波再燒 潘恒旭嗆網友：說弄錯了沒這麼困難

2019-05-22 16:35

斗南道路崩塌龜裂30公分 民代批豆花工程

2019-05-22 17:08

林思伶接高市文化局長 在地藝文界：不認識但有期待

2019-05-22 15:17

挖出古文物停工 基隆和平島另闢空地可停200輛汽車

2019-05-22 15:33

敬老金i-voting被打槍 議員批柯文哲：有資格選總統？

2019-05-22 12:02

在烏山頭水庫與嘉南大圳 這些行為均是違法

2019-05-22 14:35

花蓮代理教師聘期遭評不合格 議員楊華美要求改善

2019-05-22 18:02

桃議員批會勘敷衍 交通局澄清「誤會了」

2019-05-22 15:32

時代力量擋敬老金自治條例 北市藍議員嗆後果自負

2019-05-22 17:39

台中「公車雙十吃到飽」跳票？ 交通局：明年肯定上路

2019-05-22 11:04

正好讓柯文哲解套？ 北市議會國民黨團提自治條例發敬老金

2019-05-22 11:44

池南露營區新設泡湯區 議員憂汙染水源業者喊冤

2019-05-22 14:57

機捷A21環北站區段徵收 內政部今審議通過

2019-05-22 19:24

居家醫療醫師到府服務 讓看病不再是畏途

2019-05-22 18:04

中市登革熱防疫總動員不配合最高罰30萬元

2019-05-22 14:35

0520豪雨 侯友宜：停班課要有更寬鬆彈性授權

2019-05-22 11:11

台中也有金針花海！ 萬株金針花綻放美翻了

2019-05-22 11:02

台南麻豆名醫故居 百年白蓮霧樹因這原因要砍除

2019-05-22 19:27

蘇花改發現湧泉 蘇澳要開發新景

2019-05-22 17:04

這對夫妻好有愛 串連兩家姻親捐6輛復康巴士

2019-05-22 15:47

提高收購卵片獎勵金 彰化明年可減少千萬隻荔枝椿象

2019-05-22 17:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top