歸仁分局邀請170宮廟 簽署優質宮廟公約

2019-05-22 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台南市警局今晚在歸仁分局舉行眾神會議「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，轄內170間宮廟派員出席，聯合簽署行動公約，共同宣示「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，透過宮廟自律，共同守護台南市優質宮廟文化。

會中邀請新豐地區指標性大廟，包括關廟山西宮、龍崎文衡殿、仁德清寧宮、歸仁保西代天府、仁壽宮等170家宮廟參與。

簽署活動強調台南市不僅擁有全台歷史最悠久、最豐富多元的傳統宮廟與民俗信仰活動，還要打造最優質、最有品牌的宮廟文化。

近期多起「陣頭暴力」事件引發關注，市警局重申，若發生脫序行為，立即動員快打部隊，將滋事者繩之以法，絕不寬貸的決心。因此號召宮廟負責人共同約制、呼籲信眾，理性尋求宗教寄託，從事前申請、規劃，到事中自律，不失序，不製造環保公害、不聚眾滋事、不影響交通，警民共同協力，以符合社會期待。

歸仁分局為展現活傳統優質宮廟文化氣息，特向各宮廟商請出借「七爺」、「八爺」及「田都元帥」等神尊及傳統宋江陣使用的兵器駐守簽署活動會場，強調台南市是「眾神之都」，更是「好神之都」。歸仁分局長梁仁輝呼籲，民衆對於廟會活動，期待的「優質」、「乾淨」、「讚」的表演，而不是「暴力」、「吵雜」、「髒亂」的呈現，任何有影響到繞境活動的行為，都是對神明的污衊。而搶轎、打架、滋事的衝突行為，都是對安全的威脅，因此，簽署行動公約目的在於讓各宮廟能自主管理，擺脫環境髒亂、鞭炮吵雜、肢體衝突等負面的代名詞，展現臺南廟會新文化。