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環保杯A地租B地還 嘉市議員保護環境推新招

2019-05-22 22:42聯合報 記者李承穎╱即時報導

議員張秀華建議，市府可採取德國環保杯「租借」模式，避免一次性餐具對環境危害。記者...
議員張秀華建議，市府可採取德國環保杯「租借」模式，避免一次性餐具對環境危害。記者李承穎／攝影
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嘉義市議員張秀華今天質詢時指出，台灣一年咖啡商機高達700億，每年喝掉28.5億杯咖啡，平均每人一年喝掉122杯咖啡，雖然咖啡杯是紙做，但內層為防水塗上塑膠塗料，不僅有回收問題，也傷害環境，建議市府採取德國環保杯「租借」模式，Ａ地租Ｂ地還，還有退還押金制度。市府環保局指出，議員的方法可從源頭減少垃圾，將朝這方向努力。

張秀華說，人類20世紀初開始習慣「拋棄式」的生活方式，每年約有1300萬噸廢棄物流入海洋，不僅造成130億美元的損失，也讓地球資源產生浩劫，許多野生動物還因誤食廢棄物死亡，聯合國預估2050年廢棄物量將比海中魚類多。

張建議，嘉義市現有127家咖啡店，密度全台第2，僅次於台北，市政府能出資環保杯，並邀請連鎖業者與一般咖啡店研議裝設清洗設備，一方面提升店家聲譽，一方面永續再生循環家園，創造綠色消費模式，減少使用抛棄式產品。

環保局指出，目前為解決一次性餐具及塑膠袋，政府單位、學校和幼兒園內已全面禁用免洗餐具，並獎勵民眾可自備環保杯至張貼有「提供自備飲料杯優惠」的連鎖商店消費，並宣導市民自備可重複使用購物袋，外出用餐自備餐具或使用店家提供的環保餐具。

環保局於4月份響應創世基金會嘉義分院公益活動，提供聯名公益環保購物袋500個，讓民眾響應公益預購園遊券兌換環保購物袋，減少塑膠提袋使用，同時辦理資源回收物兌換活動，兌換300個「潔比兔隨行瓶」。

咖啡餐具廢棄物環保限塑

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