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童軍颱風救災關懷偏鄉 2人獲「保德信」傑出志工

2019-05-22 19:50聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義同濟高中林心惟擔任童軍、參與社會服務，民雄農工王柏凱參與偏鄉、部落志願服務多年，2人日前都獲第19屆「保德信青少年志工菁英獎」傑出志工獎，溪口國中陳沛妏等6位同學也獲得奉獻獎，嘉義縣副縣長吳容輝，今天表揚8位優秀的嘉義青少年，肯定他們行動力帶給嘉義更多溫暖。

保德信青少年志工菁英獎在台灣推動19年，獎項在台灣、美國、日本、韓國、愛爾蘭、印度、中國、巴西皆有舉辦，今年全台共有近4000位青少年志工報名參加，分享自身服務故事， 至今鼓勵超過7萬名青少年投入志願服務行列，藉此鼓勵青少年從事志願服務探索自我價值，其中「傑出志工獎」全台僅30名，能夠獲獎極為不易。

吳容輝表示，嘉義縣有50萬多人口，約有1萬1400名志工從事志願服務，青少年志工不僅服務社會，也是透過服務學習及獲得更多養份滋長自己，感謝得獎同學對社會無私奉獻，期許他們日後在志願服務上，持續堅持理想和目標。

林心惟表示，從小擔任童軍、參與各項服務，在尼伯特颱風救災時，協助聖母醫院災後重建、整理環境，幫忙拆解鐵床、粉刷牆壁與清理雜物；並連續5年擔任單車遠征交管人員，他認為志願服務不僅幫助他人，也改變自己，讓他學會耐心、團隊合作與時間管理。

王柏凱指出，從小生長在溪口偏鄉，對於偏遠地區生活感同身受，在老師帶領下深入屏東牡丹鄉高士社區、嘉義阿里山達邦部落，參與居家關懷服務、基本救護教學、口腔衛教、健康照護、協助長輩打掃環境、為社區環境資源回收。擔任志工時還發揮畫畫專長，陪伴長者生命回顧，用正向態度詮釋生活經驗，也體悟到要不斷挑戰自我，才能持續進步。

嘉義縣副縣長吳容輝，表揚同濟高中林心惟，感謝他參與社會服務。記者卜敏正／攝影
嘉義縣副縣長吳容輝，表揚同濟高中林心惟，感謝他參與社會服務。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣副縣長吳容輝、教育處長鄧進權，表揚8位優秀的嘉義青少年，肯定他們行動力帶給...
嘉義縣副縣長吳容輝、教育處長鄧進權，表揚8位優秀的嘉義青少年，肯定他們行動力帶給嘉義更多溫暖。。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣副縣長吳容輝（左）、教育處長鄧進權（右），表揚民雄農工王柏凱，感謝他為社會...
嘉義縣副縣長吳容輝（左）、教育處長鄧進權（右），表揚民雄農工王柏凱，感謝他為社會服務。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣副縣長吳容輝，今天表揚8位優秀的嘉義青少年，肯定他們行動力帶給嘉義更多溫暖...
嘉義縣副縣長吳容輝，今天表揚8位優秀的嘉義青少年，肯定他們行動力帶給嘉義更多溫暖。。記者卜敏正／攝影
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尼伯特颱風偏鄉阿里山

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