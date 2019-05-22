童軍颱風救災關懷偏鄉 2人獲「保德信」傑出志工

2019-05-22 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義同濟高中林心惟擔任童軍、參與社會服務，民雄農工王柏凱參與偏鄉、部落志願服務多年，2人日前都獲第19屆「保德信青少年志工菁英獎」傑出志工獎，溪口國中陳沛妏等6位同學也獲得奉獻獎，嘉義縣副縣長吳容輝，今天表揚8位優秀的嘉義青少年，肯定他們行動力帶給嘉義更多溫暖。

保德信青少年志工菁英獎在台灣推動19年，獎項在台灣、美國、日本、韓國、愛爾蘭、印度、中國、巴西皆有舉辦，今年全台共有近4000位青少年志工報名參加，分享自身服務故事， 至今鼓勵超過7萬名青少年投入志願服務行列，藉此鼓勵青少年從事志願服務探索自我價值，其中「傑出志工獎」全台僅30名，能夠獲獎極為不易。

吳容輝表示，嘉義縣有50萬多人口，約有1萬1400名志工從事志願服務，青少年志工不僅服務社會，也是透過服務學習及獲得更多養份滋長自己，感謝得獎同學對社會無私奉獻，期許他們日後在志願服務上，持續堅持理想和目標。

林心惟表示，從小擔任童軍、參與各項服務，在尼伯特颱風救災時，協助聖母醫院災後重建、整理環境，幫忙拆解鐵床、粉刷牆壁與清理雜物；並連續5年擔任單車遠征交管人員，他認為志願服務不僅幫助他人，也改變自己，讓他學會耐心、團隊合作與時間管理。