斗南道路崩塌龜裂30公分 民代批豆花工程

2019-05-22 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林斗南鎮田南一路去年重新鋪設，未料不到半年路面殘破不堪，近日降下豪大雨讓龜裂更嚴重，目前傳出多位騎士路過摔傷，縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛接獲陳情，今天邀請縣長張麗善到場會勘，盼望改善路面破損問題。

斗南田頭里長李國鋒表示，田南一路是民眾從斗南通往斗六市大北勢道路主要道路，平時車流量大，但10多天前陸續有載運砂石的大客車經過，不到幾天時間，路面出現一道道裂痕、怵目驚心，加上豪雨不斷，路況一日比一日更差。

「根本是豆花工程！」縣議員蔡東富痛批，這條路去年10月才剛重新鋪設，這幾天豪雨不斷，讓道路側溝坍塌、路面更出現多道2、30公分裂痕，且夜間光線不足，已經有好幾位機車、腳踏車騎士滑倒，希望相關單位盡速搶修。

沈暉勛說，田南一路為三級農路，僅能行駛一般車輛，多年來公所多年來都僅能應急鋪柏油，最近常有砂石車行經，根本承受不住輾壓，路面重鋪加上側溝改善要價8百萬，地方毫無經費，盼縣府能協助改善，並申請禁行大客車。

路面只能承受汽、機車及農機具通行，根本無法承受砂石車每天來回重壓，路面重鋪加上側溝改善約需八百萬元，公所多次向中央及地方機關爭取經費改善，都沒下文，去年十月請開口契約廠商重新舖設路面，但又遭砂石車碾壓重壓造成龜裂。