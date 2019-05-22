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斗南道路崩塌龜裂30公分 民代批豆花工程

2019-05-22 17:08聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林斗南鎮田南一路去年重新鋪設，未料不到半年路面殘破不堪，近日降下豪大雨讓龜裂更嚴重，目前傳出多位騎士路過摔傷，縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛接獲陳情，今天邀請縣長張麗善到場會勘，盼望改善路面破損問題。

斗南田頭里長李國鋒表示，田南一路是民眾從斗南通往斗六市大北勢道路主要道路，平時車流量大，但10多天前陸續有載運砂石的大客車經過，不到幾天時間，路面出現一道道裂痕、怵目驚心，加上豪雨不斷，路況一日比一日更差。

「根本是豆花工程！」縣議員蔡東富痛批，這條路去年10月才剛重新鋪設，這幾天豪雨不斷，讓道路側溝坍塌、路面更出現多道2、30公分裂痕，且夜間光線不足，已經有好幾位機車、腳踏車騎士滑倒，希望相關單位盡速搶修。

沈暉勛說，田南一路為三級農路，僅能行駛一般車輛，多年來公所多年來都僅能應急鋪柏油，最近常有砂石車行經，根本承受不住輾壓，路面重鋪加上側溝改善要價8百萬，地方毫無經費，盼縣府能協助改善，並申請禁行大客車。

路面只能承受汽、機車及農機具通行，根本無法承受砂石車每天來回重壓，路面重鋪加上側溝改善約需八百萬元，公所多次向中央及地方機關爭取經費改善，都沒下文，去年十月請開口契約廠商重新舖設路面，但又遭砂石車碾壓重壓造成龜裂。

張麗善回應，田南一路目前殘破不堪有安全疑慮，明天一早會請工程單位進行鋪設，一週內完成路面改善，未來也會爭取中央補助，預計花8百萬改善崩塌的側溝，也建請工務處暫時封路進行改善，並禁行大客車。

雲林斗南鎮田南一路路面出現多道2、30公分長的裂痕，相當怵目驚心。記者李京昇／攝...
雲林斗南鎮田南一路路面出現多道2、30公分長的裂痕，相當怵目驚心。記者李京昇／攝影
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右起縣議員蔡東富、縣府工務處長汪令堯、雲林縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛、斗南鎮民代...
右起縣議員蔡東富、縣府工務處長汪令堯、雲林縣長張麗善、斗南鎮長沈暉勛、斗南鎮民代表彭新銘到場關切。記者李京昇／攝影
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機車騎士行經路面恐有危險性。記者李京昇／攝影
機車騎士行經路面恐有危險性。記者李京昇／攝影
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砂石豪雨張麗善

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