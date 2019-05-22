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影／台南一期稻染病出現「空包彈」 農糧署：少數較嚴重

2019-05-22 17:03聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南一期稻作已有部分提前收割，受到氣候及稻熱病等因素影響，產量、品質及價格都令農民憂心，官田區黃姓農民稻作今天開始採收，但出現嚴重的不少空包彈情怳，每分地收成才7、800台斤，比往年相比少有五成，加上收購價格不佳，顯得愁容滿面。

農糧署南區分署表示，穗稻熱病好發在抽穗期，農改場已發布好幾波警訊，多數農民防治都有效，但仍有約5%較嚴重，因已屆收穫，目前不宜再施藥，預估產量約少一成。

台南市農業局主祕吳威達指出，一期稻作正常在5月下旬及6月初才會全面進入收割期，目前收割的是提前播種的，今年氣候濕熱，稻作易染病，但在出現葉稻熱病前，農改場已經多次發布警訊，也有農業專家協助防治，多數防治成果都不錯，在氣候越來越極端下，稻作經營管理也要跟著與時俱進。

農業局鼓勵農民參加稻作保險，在染病蟲害產量減少下，可以獲得理賠；農會輔導科長郭德偉說，稻米保險已開辦2年，屬區域收獲型，以五年平均收獲量為基準，一期稻收成不到九成，二期稻收成不到八成，就會理賠差額部分，目前保費農委會補助一半，地方政府補助1/3，農民自付額只要一成多，投保有雙重保障，若符合天然災害救助標準，可獲政府現金補助也能得到理賠。

台南官田區有農民的一期稻，因氣候及穗稻熱病影響，出現大量空包彈。記者吳淑玲／攝影
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台南官田區有農民的一期稻，因氣候及穗稻熱病影響，出現大量空包彈。記者吳淑玲／攝影
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台南官田區有農民的一期稻，因氣候及穗稻熱病影響，出現大量空包彈。記者吳淑玲／攝影
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農民稻熱病

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