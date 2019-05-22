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獨角仙探險趣 尖山埤江南渡假村安排親子遊

2019-05-22 16:17聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南柳營尖山埤江南渡假村保留完整生態環境，非常適合獨角仙生存，為喚起兒時記憶，積極開發獨角仙復育區，廣泛種植光臘樹並利用腐植土壤層撫育幼蟲（俗稱雞母蟲），近年已有相當的數量可供遊客觀賞，業者安排一系列獨角仙活動，邀請遊客來賞玩。

每年6月是江南獨角仙成蟲繁殖期，為提供親子一同觀察及學習獨角仙生態的機會，江南渡假村6月起每周六、日及端午節連假舉辦上、下午各一場「獨角仙探險趣」，包含園區生態導覽及獨角仙棲地體驗課程共2小時，帶領家長及兒童充分體驗獨角仙與大自然的奧妙。

業者說，報名「獨角仙探險趣」活動，大人240元/位、12歲以下兒童150元/位，住宿房客另有優惠。即日起開放線上報名（http://bit.ly/2HgjEVx），線上填寫資料並繳交費用即可完成報名，報名成功還可享園內用餐免收服務費及贈送木質明信片1張。

江南渡假村另從今年4月至10月提供獨木舟水上活動，在專業教練帶領下，只需備妥換洗衣物即可預約報名。獨木舟體驗活動4人成行，平日每人400元、假日每人450元，報名專線（06）6233888分機4360洽休閒部，或上官網http://www.chiensan.com.tw查詢。

尖山埤江南渡假推出獨木舟體驗活動，4人即可成行。圖／尖山埤江南渡假村提供
尖山埤江南渡假推出獨木舟體驗活動，4人即可成行。圖／尖山埤江南渡假村提供
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尖山埤江南渡假村可觀賞獨角仙，業者推出一系列親子遊活動。圖／尖山埤江南渡假村提供
尖山埤江南渡假村可觀賞獨角仙，業者推出一系列親子遊活動。圖／尖山埤江南渡假村提供
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尖山埤江南渡假村可觀賞獨角仙，業者推出一系列親子遊活動。圖／尖山埤江南渡假村提供
尖山埤江南渡假村可觀賞獨角仙，業者推出一系列親子遊活動。圖／尖山埤江南渡假村提供
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獨木舟親子連假

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