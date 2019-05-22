親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

名廚怎麼了？ 傑米奧利佛的英國餐廳為何「破產」

影／台南百年古井超過一甲子沒打開 打開竟然有湧泉

2019-05-22 14:58聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南鐵路地下化沿線、在拆除範圍之內的張家百年古井，上午地方人士合力將古井打開，沒想到超過一甲子沒有打開的古井裡面竟然有湧泉。

現場大家把水撈上來發現水質仍然清澈，沒有超過一甲子的臭水溝味，讓人嘖嘖稱奇。

這口古井過去被封在建築物裡，連住在房子裡面的人都不知道有這口井，最近因為鐵路地下化拆遷，隔間被敲除，才顯露出來，當地的文史工作者張明山表示，這口古井有百年歷史，根據他訪問耆老，上一次使用應該是在民國44年之前，已經超過一甲子沒有打開過。

原本大家以為古井已經乾涸，但是打開之後，發現離地面約4、5公尺就有井水，而且相當清澈，井身上還有少見的井梯，用磚砌成一個一個的凹洞、方便人下去。

張明山表示，他日前提報古井為古蹟，但是文資處人員並沒有打開了解，就草率決議不予列冊追蹤，他會將相關的資料整理之後再行提報。

他表示，古井象徵著台南百年糖業發展的歷史，當年附近都是煮糖的糖間，古井見證著清朝乾隆年間「吳通記糖間」在當地經營的盛況，目前市區裡留下的民間糖間遺跡非常少，而井旁的老牆就是張家三合院右護龍的遺構，都需要進一步深入調查。

附近的民眾刨擔心地下水位這麼高，未來在施工時可能會有困難，同時一旦抽取地下水，可能會造成周圍附近民宅的龜裂下陷。

對此鐵道局中部工程處副處長李懷谷表示，地下水位離地面約4、5公尺是很正常的，過去鐵路地下化施工也遇到很多類似的狀況，施工技術上沒有問題，至於居民擔心的民宅龜裂下陷問題，正常的施工情況抽取地下水只會抽取下挖部分，不會影響到民宅，如果有意外發生，也都會做成紀錄給予賠償。

台南張家百年古井上午打開裡面竟然還有清澈的井水。記者修瑞瑩／攝影
台南張家百年古井上午打開裡面竟然還有清澈的井水。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南張家百年古井上午打開裡面竟然還有清澈的井水。記者修瑞瑩／攝影
台南張家百年古井上午打開裡面竟然還有清澈的井水。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南張家百年古井上午打開裡面竟然還有清澈的井水。記者修瑞瑩／攝影
台南張家百年古井上午打開裡面竟然還有清澈的井水。記者修瑞瑩／攝影
分享
台南張家百年古井上午打開裡面竟然還有清澈的井水。記者修瑞瑩／攝影
台南張家百年古井上午打開裡面竟然還有清澈的井水。記者修瑞瑩／攝影
分享

地下水鐵路地下化文史工作者

相關新聞

台南鐵路地下化 鐵道局曝施工進度

2019-05-22 10:12

捍衛國土正義 嘉義檢警環政動起來

2019-05-22 14:39

在烏山頭水庫與嘉南大圳 這些行為均是違法

2019-05-22 14:35

e-bike積欠嘉義市府150萬 議員：讓現任市長收爛攤

2019-05-22 13:23

「愛文芒果之父」鄭罕池故居掛牌列名人故居

2019-05-22 13:03

影／無人機農噴今示範 台南農業局：今年再用於勘災

2019-05-22 11:57

六輕氣爆賠了麥寮8千萬 台西盼比照辦理

2019-05-22 10:39

影／下大雨反受益 達娜伊谷遊覽車大爆滿

2019-05-22 08:06

熱門文章

不用吸管真的可以喝珍奶！大學生設計隨行杯獲獎

2019-05-21 22:49

月薪62萬執行副總北富銀不聘了 他打訴訟連敗

2019-05-21 17:06

影╱馬如龍外孫騎車擦撞小黃身亡 警還原監視畫面釋疑

2019-05-21 15:58

求脫手！用戶憂華為變廢機 P30 Pro出現拋售潮

2019-05-21 18:27

大陸稀土概念股狂飆 法人點名台股有這五檔

2019-05-21 16:47

英名廚奧利佛旗下餐廳破產 25分店1300員工生計受衝擊

2019-05-21 22:19

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top