影／台南百年古井超過一甲子沒打開 打開竟然有湧泉

2019-05-22 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南鐵路地下化沿線、在拆除範圍之內的張家百年古井，上午地方人士合力將古井打開，沒想到超過一甲子沒有打開的古井裡面竟然有湧泉。

現場大家把水撈上來發現水質仍然清澈，沒有超過一甲子的臭水溝味，讓人嘖嘖稱奇。

這口古井過去被封在建築物裡，連住在房子裡面的人都不知道有這口井，最近因為鐵路地下化拆遷，隔間被敲除，才顯露出來，當地的文史工作者張明山表示，這口古井有百年歷史，根據他訪問耆老，上一次使用應該是在民國44年之前，已經超過一甲子沒有打開過。

原本大家以為古井已經乾涸，但是打開之後，發現離地面約4、5公尺就有井水，而且相當清澈，井身上還有少見的井梯，用磚砌成一個一個的凹洞、方便人下去。

張明山表示，他日前提報古井為古蹟，但是文資處人員並沒有打開了解，就草率決議不予列冊追蹤，他會將相關的資料整理之後再行提報。

他表示，古井象徵著台南百年糖業發展的歷史，當年附近都是煮糖的糖間，古井見證著清朝乾隆年間「吳通記糖間」在當地經營的盛況，目前市區裡留下的民間糖間遺跡非常少，而井旁的老牆就是張家三合院右護龍的遺構，都需要進一步深入調查。

附近的民眾刨擔心地下水位這麼高，未來在施工時可能會有困難，同時一旦抽取地下水，可能會造成周圍附近民宅的龜裂下陷。