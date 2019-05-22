在烏山頭水庫與嘉南大圳 這些行為均是違法

2019-05-22 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



嘉南農田水利會表示，炎炎夏日，將會持續加強水域安全維護管理，並呼籲水域周邊民眾，切勿在烏山頭水庫及嘉南大圳水路從事游泳、戲水、行駛獨木舟等危險與違法行為。

嘉南農田水利會指出，烏山頭水庫-嘉南大圳為供應台南及嘉義地區灌溉及公共用水之系統，主幹線渠道由北至南長約60公里，其分支水路更密佈於嘉南平原中，成為民眾容易親近的水域之一，但其水流湍急，主幹線渠道水深動輒超過2公尺以上，十分危險。

另烏山頭水庫水域吸引許多泳客及獨木舟愛好者逕自前往活動，這些水域活動依「烏山頭水庫蓄水範圍及其申請許可事項」規定屬違法行為外，更有危及自身安全與污染公共、農業用水水質之虞。

嘉南水利會每年配合台南市及嘉義縣市政府辦理水域安全業務，目前已在水路較危險區段堤岸邊設置警告標誌及救生圈等共約1500餘處，也在各道路出入口或容易靠近水域處設置欄杆等防護措施，另在烏山頭水庫蓄水範圍周遭靠近水域處設置公告，並請轄區各工作站員工加強巡視，必要時聯合警方進行取締，期望減少憾事的發生。