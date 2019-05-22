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周刊爆前立委霸地9千坪 馬場租約到期賴著不走還辦夏令營

那些被遺忘的 還有歌聲讓我們記住—追憶六四歌曲傷痕

e-bike積欠嘉義市府150萬 議員：讓現任市長收爛攤

2019-05-22 13:23聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市政府2015年與台灣城市動力公司簽約，在各商圈設置e-bike公共電動二輪車租賃系統，因多次欠繳租金，市府今年2月正式解約，議員鄭光宏今天質詢時指出，這間公司3年來多次違法合約，市府卻都沒果斷解約，至今欠下的租金高達150萬餘元，卻利用市府的地點不斷賺錢，市府根本是遇到「詐騙集團」，嚴重傷害嘉義市形象。

鄭光宏說，2015年市府與該公司簽約一年，當時就發生惡意欠繳員工薪資十多萬，還發生系統停擺和租金遲繳等問題，未料市府隔年還再簽3年合約，履約期間，市府只收到40萬租金，按合約逾期2個月以上仍不繳納，應該要終止合約，但市府卻遲遲沒作為。

鄭指出，其他像是營運報告、保養計畫和紀錄都沒繳交，市府稽查缺失後，要限期改善，公司也沒做到，這些根據合約規定，都可以解約。這是前任市長的政策，卻讓現任市長黃敏惠收爛攤子，如果當時市府「壯士斷腕」，就不會讓市府和市民權益受損。

另外，台灣城市動力公司位於火車站前租賃點，卻正常繳納租金給台鐵，還繼續營運，顯然這間公司有雙重標準，也突顯市府交通處管理監督與履約能力的無能。

交通處長鄭君健指出，市府2015年希望引進公共自行車，台灣城市電力公司願意自帶資金進駐，因此才與他們簽約，第一期合約雖然有逾期繳租，但在合約允許期限內繳納，未違反契約情事，才繼續簽約。

鄭君健說，但第2期合約執行時，2017年3月起確實陸續發生未依合約規定繳租金和提送保養計畫等違約，市府便行文廠商催繳並改善，該年度就發了5次催繳文，同年市府有考慮解約，但當時尚無其他替代方案，怕影響既有民眾權益。

市府因長期催繳，但都未繳租金，於今年正式解約，並已循法律程序函請法院申請支付命令，後續將以強制執行追討租金及清空設備返還土地。

嘉義市議員鄭光宏指出，前任市長的政策，卻讓現任市長黃敏惠收爛攤子，「根本是遇到詐...
嘉義市議員鄭光宏指出，前任市長的政策，卻讓現任市長黃敏惠收爛攤子，「根本是遇到詐騙集團」。記者李承穎／攝影
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e-bike公共電動二輪車目前只剩一處租賃站，設置在嘉義火車站，該公司與台鐵簽約...
e-bike公共電動二輪車目前只剩一處租賃站，設置在嘉義火車站，該公司與台鐵簽約。照／讀者提供
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詐騙集團火車站薪資

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