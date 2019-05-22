「愛文芒果之父」鄭罕池故居掛牌列名人故居

2019-05-22 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



台南市政府本今於玉井區鄭罕池故居舉行掛牌儀式，由市長黃偉哲掛上紀念牌，列為名人故居。今適逢鄭罕池逝世周年，鄭罕池家屬及地方人士，都出席表達追思。

鄭罕池故居為台南本市第24處掛牌的故居，鄭罕池列名台南技術類歷史名人，生於玉井斗六仔舊部落，率先種植及推廣愛文芒果，改善農村經濟，奠定台灣芒果外銷基礎，被稱為「愛文芒果之父」，對台灣農業發展貢獻卓著。1977獲國際同濟會中華民國總會選為第一屆十大農家第一名、2011獲頒台南市卓越市民、2018年逝世獲總統頒褒揚令。

農委會前身的台灣省農業復興委員會於1954年自美國佛羅里達州引進數種芒果，由嘉義農業試驗所選出最適合臺灣風土的愛文芒果。1962年起，鄭罕池試種2次各100株才成功，1969年鄭先後研發以蚊帳、報紙套果，再以竹片剖開夾住以防蟲害，最後採用便宜又能透光看出果實成熟度的耐水白紙袋和鐵絲，收成質量大為提升。

試驗成功後他不申請專利，還邀農民來觀摩，成為目前普遍的種植法。1973年推行十大建設，政府指定於玉井斗六仔設立台灣第一個芒果專業區，行政院長蔣經國來訪時，鄭罕池又爭取將原有吊橋改建為中正橋，始打通運輸動脈，得以發展密集、專業化的芒果產業，成為加速農漁村建設最佳示範點。