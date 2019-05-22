影/無人機農噴今示範 台南農業局：今年再用於勘災

2019-05-22 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



無無人機應用技術日趨成熟，農委會、台南市政府農業局今天上午在後壁區辦理農藥應用示範成果，安排兩架無人機在一處稻田噴藥，農業局說，今年將利用無人機運用在勘災農損，發揮更大效用。

為推動後續無人機農藥代噴制度，農委會農業藥物毒物試驗所已規劃今年8月份開始辦理無人機專業班，今年將辦理3個班次訓練課程，盡速完成無人機專業證照預先考照。

台南市政府農業局說，農委會農業藥物毒物試驗所(藥毒所)、農業試驗所(農試所)及動植物防疫檢疫局(防檢局)在去年共同成立無人機農噴合作計畫，以大規模試驗場域驗證符合全國無人機施用農藥的核心技術。去年起台南後壁、新營、鹽水、白河、下營、六甲、官田及麻豆等8個行政區，約84公頃進行大面積農噴示範及評估。

期間藥毒所及農試所與在地碾米廠業者合作，在2018年二期作及2019年一期作分別各選定約20公頃的契作農戶進行農噴作業試驗，經過2期作水稻無人機施藥驗證，試驗藥劑中約有13種防治藥劑達到防治效果，並發現其中11種藥劑可達到藥劑減量成效，初步驗證適合用於無人機水稻施藥。今天上午在後壁芳榮碾米廠前舉辦無人機農噴應用示範。