六輕氣爆賠了麥寮8千萬 台西盼比照辦理

2019-05-22 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林台西、麥寮鄉沿海文蛤、鰻魚等漁產近期出現大量異常死亡，地方指向六輕氣爆所致，台塑公司答應要花8千萬元賠償麥寮，而台西居民盼能比照辦理，但地方指稱台塑僅願意折半補償，受到不平等對待。

台塑六輕台化芳香烴三廠上個月7號，因廠區液化石油氣管線破裂導致氣爆，鄰近台西、麥寮都能聽見爆炸聲響與感受到威力，並接連傳出民宅破損、魚隻大量死亡，台塑近期也允諾只要是氣爆影響就賠償，目前也敲定上限8千萬元來補償麥寮鄉損失。

台西鄉長林芬瑩說，台西、麥寮同為氣爆受災戶，如今卻有不同賠償標準，上周與台塑進行協調會，地方要求不多，只是希望比照麥寮不要讓補償打折扣。

縣議員黃淑玲表示，地方出現延遲性災損，陸續文蛤咬舌死亡、鰻魚、虱目魚塭大量暴斃，台西養殖權益促進會協助800多名會員申報災損，現在要交給台塑查核卻碰壁不受理，讓地方埋怨台塑根本無心賠償，大家揚言要在28日北上抗議。

台塑麥寮管理部副總經理陳文仰回應，預計訂定出賠償標準會與麥寮鄉一致，漁業每公頃補償4萬元、農業每公頃1萬元、家禽畜牧每戶1萬元，建築受損每戶5萬8000元，但得依實際受理件數與情況進行賠償，兩地狀況不同，並非麥寮8千萬台西也一樣8千萬。