六輕氣爆賠了麥寮8千萬 台西盼比照辦理
雲林台西、麥寮鄉沿海文蛤、鰻魚等漁產近期出現大量異常死亡，地方指向六輕氣爆所致，台塑公司答應要花8千萬元賠償麥寮，而台西居民盼能比照辦理，但地方指稱台塑僅願意折半補償，受到不平等對待。
台塑六輕台化芳香烴三廠上個月7號，因廠區液化石油氣管線破裂導致氣爆，鄰近台西、麥寮都能聽見爆炸聲響與感受到威力，並接連傳出民宅破損、魚隻大量死亡，台塑近期也允諾只要是氣爆影響就賠償，目前也敲定上限8千萬元來補償麥寮鄉損失。
台西鄉長林芬瑩說，台西、麥寮同為氣爆受災戶，如今卻有不同賠償標準，上周與台塑進行協調會，地方要求不多，只是希望比照麥寮不要讓補償打折扣。
縣議員黃淑玲表示，地方出現延遲性災損，陸續文蛤咬舌死亡、鰻魚、虱目魚塭大量暴斃，台西養殖權益促進會協助800多名會員申報災損，現在要交給台塑查核卻碰壁不受理，讓地方埋怨台塑根本無心賠償，大家揚言要在28日北上抗議。
台塑麥寮管理部副總經理陳文仰回應，預計訂定出賠償標準會與麥寮鄉一致，漁業每公頃補償4萬元、農業每公頃1萬元、家禽畜牧每戶1萬元，建築受損每戶5萬8000元，但得依實際受理件數與情況進行賠償，兩地狀況不同，並非麥寮8千萬台西也一樣8千萬。
他指出，受理時間早已依照縣府要求從4月26日延長到5月6日，快到期時也有提醒地方盡速提出文件，超過受理時間再回頭要求賠償有些不合理，目前也正與台西鄉公所核對災損情形，若有重複登記、廢休耕或沒有實際種植、養殖，則不予賠償。
留言