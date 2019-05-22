台南鐵路地下化 鐵道局曝施工進度

2019-05-22 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台南市區鐵路地下化計畫積極全面展開施工。鐵道局今表示，台南鐵路地下化計畫用地持續協商完成點交取得，多數路段工程已全面展開，目前暫不採取強制拆遷之手段，仍以柔性勸說與理性溝通方式，持續與住戶拜訪溝通，提供必要之協助。

鐵道局說，因地下化工程需求，需使用到現有鐵路路權外之土地，影響到的住戶計有340戶，經鐵道局與台南市政府依法辦理協議價購及徵收作業，不過截至今年5月尚有70餘戶未完成點交，已嚴重影響工程之全面推展。

鐵道局表示，考量避免造成社會大眾疑慮及衍生社會成本，目前暫不採取強制拆遷手段，仍以柔性勸說與理性溝通方式，持續與住戶拜訪溝通，並提供必要之協助，近期又陸續有住戶與鐵道局中部工程處完成點交。

鐵道局說，其中位於長榮路地下道南邊的品字型大樓全棟（六樓構造，共15戶）已全部完成點交，沿路相關區段之住戶亦多已拆遷完成，鐵道局中部工程處已調派大型機具進場，執行拆除作業，拆除後於實踐街至開元國小間約700公尺路段，將可全面展開地下化施工，此為一關鍵性之突破。

此外，鐵道局表示，本計畫其他已完成點交及未受到用地取得影響的路段，如聖功女中至北園街間、開元陸橋至小東路間、府連路至崇明街地下道間及榮譽街以南等之引道及隧道段，包括擋土連續壁、開挖、南端引道段地下結構主體體等均已全面展開施工。

鐵道局說，為能達成台南市民所期待的鐵路地下化通車後美好願景及都市發展，減少施工時造成市區交通黑暗期，中部工程處將持續加強拜訪疏導尚未點交的住戶，希望獲得諒解及支持，並全力施工，儘早完成通車。