遞交台南市版漁電共生法建議書 養殖業批種電誰敢買！

2019-05-21 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



光電業者在台南七股大肆圈地要在魚塭上頭蓋太陽能板，養殖業憂心沒有明天，今天下午前往台南市議員蔡蘇秋金服務處遞交台南市版漁電共生法建議書，要求台南市政府儘速召開第二次漁電共生工作圈會議，蔡蘇秋金允諾將向市長黃偉哲轉達。

包括七股土地資源保護協會理事長楊惠欽等人拜會蔡蘇秋金佳里區服務處，也發表下列訴求：漁電共生審查，在雲林已有地方版審查要點辦法，希望台南比照辦理，另外，七股區台61以西為生態豐富區，堅決反對漁電共生，61線以東部分生態熱區要避開，而漁電共生區域500公尺內若有居民，需得到同意。

一行人也感慨說，農電共生為已經成政府劫貧濟富行為，將造成社會貧富差距越來越大。年輕人負擔越來越不堪。

七股文蛤產銷班第九班班長郭永慶說，他們這些年用心做產銷履歷、友善環境養殖，黑面文蛤品牌銷往全聯通路已穩定且頗有口碑，以後如果蓋了太陽能板，誰還敢來買！