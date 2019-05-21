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台南鐵路地下化因古井喊停 但卻被評定「不列冊追蹤」

2019-05-21 19:59聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南鐵路地下化工程本月初原本要執行強制拆除作業，但因地方提報現場有古蹟等因素，主辦的鐵道局臨時喊停，台南市文化資產管理處最近回文給提報者，認為張家古井沒有特色，不予列冊追蹤，但引發文史人士批評太草率，「井封起來根本沒打開就被評為沒有特色」，質疑是為地下化工程背書。

文資處今天表示，民間提報後，文資處有請古蹟委員前往現場了解，初步從外觀上，看不出有保存的價值，但是如果有補充的資料、證據，可以再行提報審查，不予列冊不一定是最後的結果。

鐵路地下化拆除工程目前如火如荼進行中，除了部分仍不願搬遷者之外，其他都已在拆除中，鐵道局本月2日原本要執行前鋒路一號房舍強制拆除行動，文史工作者張明山在前一天提出現場有古蹟，鐵道局考量後決定暫緩，表示目前居民仍有相關行政訴訟進行中，將等到訴訟告一段落，再重啟拆除行動。

張明山最近接到文資處回覆，表示委員評估只是一般家戶用私有水井，其構築工法及型制，並無特殊之處，未達指定或登錄為文化資產的標準，所以依照文資法規定不予列冊追踪；而依法如果列冊追蹤，才有機會進入到下一步實質審查，確定其文資身分受到保護。

地方上文史人士認為評估的過程太過草率，現場的井一半藏在建物裡，無法看到內部，從外觀上看到的只是水泥塗層，當然看不出所以然。

地方上最近發起保護台南鐵路地下化文化資產的聲音，認為市府在拆除之前沒有進行全線調查，將文化資產保存下來，除了古井外，還有日治時期的壽路橋等，等於將台南人的過往抹殺。

張明山則表示，井尚未打開，根本不知道型制，而且井雖然只是一口井，卻象徵著台南百年糖業發展的歷史，當年附近都是煮糖的糖間，古井見證著清朝乾隆年間「吳通記糖間」在當地經營的盛況，目前市區裡留下的民間糖間遺跡非常少，而井旁的老牆就是張家三合院右護龍的遺構，都需要進一步深入調查。

他最近還訪問到張家後人，表示最後一次使用該井，應該是在民國44年，至今已有60多年，古井確實有百年歷史，如果在怪手挖掘下，完全消失，台南人的歷史還剩下些什麼？

台南鐵路地下化拆遷範圍內的張家百年古井，面臨被移除的命運，地方文史人士希望保留。...
台南鐵路地下化拆遷範圍內的張家百年古井，面臨被移除的命運，地方文史人士希望保留。記者修瑞瑩／攝影
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台南鐵路地下化拆遷範圍內的張家百年古井，面臨被移除的命運，地方文史人士希望保留。...
台南鐵路地下化拆遷範圍內的張家百年古井，面臨被移除的命運，地方文史人士希望保留。記者修瑞瑩／攝影
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文化資產鐵路地下化鐵道

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