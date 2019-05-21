台灣青年奪國際獎項 導演劉維泰再獲肯定

2019-05-21 18:41 中央社 嘉義市21日電



台灣青年導演劉維泰執導短片「湯瑪斯日記」獲獎連連，最近再獲美國休士頓國際電影節評審團特別獎，主辦單位將獎狀寄到嘉義市政府，市長黃敏惠今天下午轉頒給劉維泰。

黃敏惠下午在市務會議中轉頒獎狀給劉維泰，讚美嘉義市出身的劉維泰在藝術創作上的天分與努力。她說，劉維泰不僅是「嘉義之光」，更是「台灣之光」，這份榮耀也是全體市民的榮耀。

黃敏惠指劉維泰2017年在美國洛杉磯執導短片「湯瑪斯日記」（Tomislav's Diary），2018年先後獲得美國加州國際電影節最佳外語片、美國紐約世界博覽影展最佳國際短片、委內瑞拉五大洲國際電影節最佳導演、最佳影片等11項大獎。

此外，「湯瑪斯日記」2018年還獲得義大利奧尼羅斯影展最佳戰爭片、美國派拉蒙影展唯一入選華人導演影片；日前又獲美國休士頓國際電影節評審團特別獎（Special Jury Remi），由主辦單位將獎狀寄至市府。

劉維泰表示，「湯瑪斯日記」片長15分鐘，故事講述南斯拉夫內戰前夕，一名克羅埃西亞廚師逃往匈牙利尋找失散的家人，途中被塞爾維亞軍俘虜，深怕無法捱過戰爭，留下不少日記當成家書，成為珍貴戰爭實錄。

劉維泰在會中感謝恩師焦雄屏、父母、妻子及各方好友支持，也希望透過這部影片傳達愛與友誼的力量，跨越種族與國籍，消弭隔閡及歧見；如果有機會，也希望能拍攝與嘉義有關的題材來回饋家鄉。

黃敏惠說，休士頓國際電影節今年共有74國、4500部作品參賽，劉維泰執導的「湯瑪斯日記」能夠脫穎而出，實屬不易。對於「嘉義囝仔」能名揚國際，她感到非常開心，也與有榮焉。