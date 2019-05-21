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讓漁民拿手機平板電腦輕鬆養殖 嘉縣府要補助智能設備

2019-05-21 17:21聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府公告辦理智能養殖設備補助計畫，因應極端氣候、人口老化缺工，補助漁民購置智能養殖設備，補助金額為購置費用一半，每人40萬元為上限，即日起至7月1日止受理申請，將評選擇優補助。

農業處說，養殖漁業面臨極端氣候、人口高齡化、缺工、養殖成本高及養殖率不穩定等問題，傳統養殖漁業自古看天吃飯，高度仰賴勞力及經驗，在氣候變遷及人口老化威脅下，亟須產業升級。

智能養殖設備可提供24小時水質、微氣候感測監控及警告，延長預警及因應時間，並可聯動智能電箱自動控制水車、抽水馬達及投餌機等設備。同時藉物聯網中感測數值和養殖紀錄，輔助養殖戶判斷決定，以科學進行精準養殖，達到省工、穩定水質、節能、精確投餌、降低重大風險與災損，提升水產物育成水率，達到養殖效益最大化。

推動的智能養殖設備補助計畫，將協助漁民購置包括各式感測系統、養殖監視設備、智能電箱等自動化控制設備。藉由大數據、人工智慧、物聯網的技術，漁民只要利用手機APP，就可以簡化管理養殖程序，進行精準養殖。

縣長翁章梁說，推動農業新政使傳統養殖業創新升級，提升漁民收益　期望藉物聯網、感測器、自動化設備、大數據等創新科技，應用養殖漁業，協助養殖漁民在有限人力，面對氣候變遷及缺工帶來的管理挑戰，促進傳統養殖漁業轉型，提升競爭力。

嘉義縣政府辦理智能養殖設備補助計畫，因應極端氣候、人口老化缺工，漁民用平板電腦輕...
嘉義縣政府辦理智能養殖設備補助計畫，因應極端氣候、人口老化缺工，漁民用平板電腦輕鬆養殖漁業。圖／縣府提供
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嘉義縣政府辦理智能養殖設備補助計畫，因應極端氣候、人口老化缺工。圖／縣府提供
嘉義縣政府辦理智能養殖設備補助計畫，因應極端氣候、人口老化缺工。圖／縣府提供
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嘉義縣政府辦理智能養殖設備補助計畫，因應極端氣候、人口老化缺工，漁民用平板電腦或...
嘉義縣政府辦理智能養殖設備補助計畫，因應極端氣候、人口老化缺工，漁民用平板電腦或手機APP，輕鬆養殖漁業。圖／縣府提供
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