雲林歷史人文聚落再利用 推影視音體驗

2019-05-21 17:08 中央社 雲林縣21日電



歷史人文聚落再利用，提供民眾影視音體驗，雲林縣將有新去處，縣府今天表示，獲得文化部補助推動虎尾建國眷村、北港大復戲院影視音展演體驗，帶引民眾穿梭歷史記憶。

雲林縣政府文化處指出，虎尾建國眷村在日據時期曾是日本海軍航空隊司令部指揮所，民國34年台灣光復後，眷村旁曾是我國空軍基地，眷村文化是台灣近半世紀以來重要的歷史寫實現場，正透過「再造歷史現場專案計畫」進行眷村維護及文化保存。

至於北港大復戲院，民國98年由雲林縣政府公告登錄歷史建築，於100年推動修復計畫，預計今年完成修復，賦予歷史建築新生命，展現在地庶民生活特色及歷史風貌。

不同以往的是，這次文化部核定雲林縣政府新聞處所提「歷史人文聚落影視音展演體驗計畫」補助新台幣1600萬元，處長周柏吟說，這是各縣市獲得補助金額最高者，將從今年起兩年時間執行虎尾建國眷村、北港大復戲院的影視音空間規劃。

周柏吟指虎尾建國眷村再造歷史現場、北港大復戲院修復推動中，新的歷史人文聚落影視音體驗計畫將運用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等工具，現場重塑人文地景和文化生活場域，並推出環境裝置藝術特展，透過浮空投影搭配藝文展演，呈現媽祖文化與布袋戲文化等在地特色，用數位技術典藏及展現傳統文化之美。