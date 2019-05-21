嘉市學生沒繳午餐費躲樓梯間 議員：排富造成的貧富階級

2019-05-21 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市國中小學營養午餐只補助弱勢族群，一般學生都採「使用者付費」，議員黃露慧和黃大佑今天質詢時說，嘉義市財政健全，土地小、人口少，又加上少子化，營養午餐經費支出相對其他縣市少，很有條件全面補助營養午餐，希望市府納入考慮。

黃大佑指出，營養午餐的「排富條款」，會讓學生單在吃的方面，就產生貧富階級，曾有單親媽媽因家庭困境，找里長開立清寒證明給孩子，但孩子有自尊心，不敢給老師清寒證明，沒有去請領補助；還有學生沒有繳營養午餐費，中午時躲在樓梯間。

黃說，2010年國中小學有3萬多名學生，今年學生數剩下2萬多人，營養午餐費用也從1億9千餘萬，降到1億2千餘萬，嘉義市的稅收約131億，只需零頭就能全面補助，應該「取之於民，用之於民」。

教育處體育保健科長李佳曄說，目前營養午餐政策以補助炊事費為主，且考慮人事、燃料成本逐年提高，從每人每餐補助10元，今年再增加至11元，經費約5700萬元。學生所繳的營養午餐費，不必再運用在炊事費，可以完全應用在食材上，讓食物的品質提升，孩子吃得更好。

並鼓勵各校營養午餐食材優先「四章一Ｑ」，認證過的優良生鮮農漁畜產品，並協助向農委會申請獎勵金，可補助學生每日每人3.5元的費用，目前申請學校共計15校，受惠學生人數約1萬5千人。