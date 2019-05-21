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雲林水林鄉低窪淹水 縣府爭取前瞻1.2億改善

2019-05-21 16:51聯合報 記者李京昇╱即時報導

近日接連豪大雨侵襲，雲林縣水林鄉松北村五戶仔部落，因地處低窪淹水，雲林縣長張麗善今天邀集四河局、縣府水利處到場會勘，張麗善表示，將爭取1.2億元前瞻計畫補助進行改善。

張麗善指出，戶仔部落因地處低窪，且蔦松大排水位高時，自動水閘門關閉內水無法排出容易造成淹水，連日豪雨也讓地方出現淹水情況，因此縣府爭取前瞻計畫獲核定1.2億，進行排水路及橋梁改善，由四河局主導治理工程。

她說，四河局預計6月上網招標，預計7月勞務訂約並進入設計階段，最快12月工程發包，並會協調經費協助設置抽水機平台，讓地方淹水情況不再上演。

雲林縣長張麗善（中）到場關心。圖／縣府提供
雲林縣長張麗善（中）到場關心。圖／縣府提供
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雲林縣水林鄉松北村五戶仔部落，因地處低窪容易淹水。圖／縣府提供
雲林縣水林鄉松北村五戶仔部落，因地處低窪容易淹水。圖／縣府提供
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淹水張麗善豪雨

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