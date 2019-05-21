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金曲歌手嚴詠能結合恆春嬤民謠團 嘉南藥大開唱

2019-05-21 16:40聯合報 記者周宗禎╱即時報導

嘉南藥理大學通識教育中心文化藝術館今天舉辦「阿嬤叫你轉來厝聽歌」，下午邀請金曲歌手嚴詠能率領打狗亂歌團，及3位恆春阿嬤組成的民謠進鄉團到校開唱，以結合「說、唱、繪」形式演繹台灣各地家鄉努力翻轉的原創音樂故事，全場觀眾如癡如醉，讚不絕口。

2010年金曲獎最佳台語專輯得主嚴詠能，近年蹲點屏東恆春，陪當地老人和小孩彈月琴、唱民謠。這次他「走唱」到嘉藥，化身廟口說唱人，帶著年輕的打狗亂歌團，以及民謠傳唱者陳英、楊先女與黃淑瑛3位恆春嬤，彈琴詠唱也講古台灣歌謠，其中陳英阿嬤高齡87歲，被提報為「人間國寶民謠傳藝師」，現送文化部審核，許多觀眾慶幸能聆聽正港民風樂音。

嚴詠能以慣有的走唱說書對話方式，配合多媒體插圖動畫影像，呈現踏訪各地的傳唱紀錄，加上扣人心弦的琴音與清新悠揚的歌聲，道盡台灣底層人民和鄉土誠摯聲音，展演感人肺腑，讓與會的嘉藥師生和民眾無不動容，報以熱烈掌聲；獲邀觀賞的官田養護中心長輩們，更是跟著節拍開懷唱和，老中青三代齊聚共享音樂饗宴，場面溫馨。

「以農為本，親愛土地」，嚴詠能感性地說，民謠創作必須展現整個民族的態度，不只是區域性的解釋，而是從純淨美好的樂章，開啟自己對生長土地的文化經驗及幸福記憶，並透過歌曲中的故事詮釋，讓大家清楚聽見台灣人的精神，也向世界唱出台灣的人文美學；期盼這次的演出，能讓閱聽大眾乘著打狗亂原創音樂的翅膀，飛入台灣原鄉，鮮活感受體會正在翻轉的台灣城鄉新樣貌。

嘉藥校長陳鴻助表示，打狗亂歌團從土地出發，以台灣進鄉走唱概念，參與了國內外大小無數的文化節慶展演，也引領民謠進鄉團阿嬤們去年躍上美國芝加哥舞台，今年8月則受邀赴日本巡演，逐步走唱國際，向世人傳達台灣歌謠之美。

陳鴻助說，打狗亂歌團演出有溫暖、有熱鬧，也有互動，藉由台灣鄉土記憶的美妙歌聲與影像紀錄，牽起大家的雙手，連結彼此對土地熾熱的心，讓觀眾重溫昔日全家大小一起看戲的快樂年代。

嚴詠能打狗亂歌團×恆春嬤民謠進鄉團嘉南藥大開唱。圖/校方提供
嚴詠能打狗亂歌團×恆春嬤民謠進鄉團嘉南藥大開唱。圖/校方提供
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嚴詠能（左）打狗亂歌團×恆春嬤民謠進鄉團嘉南藥大開唱。圖/校方提供
嚴詠能（左）打狗亂歌團×恆春嬤民謠進鄉團嘉南藥大開唱。圖/校方提供
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嚴詠能打狗亂歌團×恆春嬤民謠進鄉團嘉南藥大開唱。圖/校方提供
嚴詠能打狗亂歌團×恆春嬤民謠進鄉團嘉南藥大開唱。圖/校方提供
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嚴詠能（右一）打狗亂歌團×恆春嬤民謠進鄉團嘉南藥大開唱，校長陳鴻助（左二）感謝。...
嚴詠能（右一）打狗亂歌團×恆春嬤民謠進鄉團嘉南藥大開唱，校長陳鴻助（左二）感謝。圖/校方提供
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嚴詠能（右一）打狗亂歌團×恆春嬤民謠進鄉團嘉南藥大開唱。圖/校方提供
嚴詠能（右一）打狗亂歌團×恆春嬤民謠進鄉團嘉南藥大開唱。圖/校方提供
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