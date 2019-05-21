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畢業季來臨 台南明起連續3場就業媒合活動

2019-05-21 16:08聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心協助社會新鮮人及求職朋友盡速找到合適工作，於22日、24日連辦2場徵才，23日更與長榮大學合作，為畢業生及求職朋友辦理聯合徵才活動，3場徵才計53家優質廠商動員，徵求1740個優秀人才，活動地點分別在台南市仁德區、歸仁區及安南區。

明天上午9點30分至11點30分，在台南仁德區公所3樓禮堂（台南市仁德區中正路三段5號），臺南紡織、葉信工業、武東實業、飛綠等4家公司現場設攤。現場提供日班及三輪班等各類操作工合計340個工作機會。

23日（周四）上午10點至下午2點，與長榮大學聯合辦理校園徵才，在長榮大學體育館內（台南市歸仁區長大路1號），邀請沛華沛榮集團、台灣中油、王品餐飲、堤維西交通等近30家廠商，超過1000個工作機會，校內外人士都可參與。

24日（周五）上午9點30分至12點，在安南區理想大安社區聯合活動中心2樓（台南市安南區大安街135號），邀請日揚科技、富添工業、台南大員皇冠假日酒店、欣昱晟工業、美商德盟全球凱展（台灣分公司）、堤維西交通工業、意精研、成展企業社、小北百貨、名將實業、台科電科技、義良科技工程、和明紡織、美帥化學等14家現場設攤。

另浴德科技、南台彩藝印刷廠、美芝城實業、康那香企業、幸悅產後護理之家等5家廠商現場代收履歷表。現場提供各類工程師、作業員、物流司機、行政文書人員、技術員、業務助理、櫃檯接待人員、儲備幹部、品檢員、廚師、房務員、外場服務員、水電技工、倉管人員、門市人員、護理師、衛教師等近400個以上工作機會。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，畢業季來臨，也將是社會新鮮人踏出校園面臨職場考驗的時刻，除與轄區各大院校共同邀商、設攤宣導、提供職涯諮詢外，並加辦徵才場次，提高求職人面試機會。

另外青年朋友如有初次尋職，因為經歷不足及不知道適合做哪方面的工作而苦惱，為協助青年面臨尋職考驗前預做準備，勞動部在「台灣就業通網站－職涯測評專區」，提供「工作風格」、「工作氣質」及「我喜歡做的事－職業興趣探索」等職業心理測驗，協助青年畢業前或踏入職場前及早了解自我職業興趣與職涯方向，提供求職朋友多加運用。

如果想了解更多的測驗內容與解析，歡迎上「台灣就業通網站－職涯測評專區」（https://exam.taiwanjobs.gov.tw/）體驗，如有相關問題或對測評結果的分析應用想要進一步了解，歡迎撥打（06）2371218分機192洽詢。

職涯求職

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