布袋鎮再傳流浪狗咬傷遊客 里長：流浪犬恐衝擊觀光

2019-05-21 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣布袋鎮觀光魚市及高跟鞋教堂周邊，野狗成群，日前再傳流浪狗傷人，上個月咬傷女童，最近再咬傷遊客，家畜疾病防治所會同清潔隊執行三波TNR（誘捕、絕育、放回原地）共捕抓30多隻，卻成效不彰，岑海里長翁億穎無奈說「流浪犬愈抓愈多，再不想辦法恐衝擊觀光」。

岑海里是布袋觀光中心也是布袋港行政區，假日遊客眾多，近年浪犬不斷增多，上個月1隻疑遭棄養黑色流浪狗，咬傷女童，居民人心惶惶，里長翁億穎通報鎮公所清潔隊及家畜防治所，出動2車5人圍捕，用麻醉射箭捕抓狗凶手。

豈料，咬女童狗凶手落網不久，最近又有遊客在長青會外被1隻流浪狗追著咬傷，自認倒楣就醫，居民擔心流浪狗再不處理，不只衝擊觀光，還造成生活困擾。里長翁億穎說，動保人員會同清潔隊執行三波TNR捕抓30多隻，但浪犬愈抓愈多，疑遭棄養，致捕抓趕不上棄養，因當地觀光魚市提供食物來源。

他表示，零撲殺政策上路，舊動物收容所飽合，浪犬為患愈來愈嚴重，咬人或追車致騎士摔傷頻傳，造成民怨，去年立委蔡易餘找農委會、縣府與居民商討解決方案，計畫在布袋建臨時收容所，落實結紮，但至今收容所無著落，再不想辦法，浪犬傷人恐會一再發生。