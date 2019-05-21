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讓蔡依林落淚的小女孩 照顧癱母獲總統教育獎

2019-05-21 12:56聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭的母親多年前因車禍全身癱瘓，她從小就要負責照顧媽媽...
雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭的母親多年前因車禍全身癱瘓，她從小就要負責照顧媽媽的生活起居，儘管生活很艱苦，但她仍相當樂觀，獲得2019總統教育獎。圖／雲林家扶中心提供
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雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭的母親多年前因車禍全身癱瘓、祖父雙眼失明、叔叔輕度智障，父親鮮少回家，她與哥哥從小就要負責照顧媽媽的生活起居，她每天為媽媽換尿布、梳洗、準備早晚餐，儘管生活很艱苦，但她仍相當樂觀，獲得2019總統教育獎，將接受總統表揚。

章菀庭是家扶基金會長期扶助的經濟弱勢孩童，曾獲家扶全國自強兒童表揚，與藝人蔡依林共同拍攝家扶基金會「無窮世代」微電影，雲林家扶中心督導歐厚成表示，蔡依林事後在記者會中看到影片，為她們母女的故事數度落淚。

雲林縣教育處副處長林慧蓉表示，章菀庭的媽媽10年前因車禍導致全身癱瘓，家中尚有一視障祖父及輕智障叔叔和就讀國二的哥哥，父親收入不穩定，也鮮少回家。

章菀庭從小學二年級起即開始負責照顧媽媽的生活起居，每天要照料媽媽的生活起居一切瑣事，舉凡幫媽媽梳洗、更換尿布、準備早晚餐、洗衣物等，假日幫媽媽沐浴洗頭、剪指甲、散步、吹吹風、散散心等。

雖然從小即負起照料媽媽生活起居的重擔，但章菀庭並不以為苦，她個性活潑、學習認真，成績在全班保持前三名，在學校師長的眼中，是個與同學相處和樂的好幫手。

歐厚成說，大部分的孩子在玩樂時，章菀庭卻要在家照顧媽媽，但她卻告訴社工老師，「照顧媽媽並不辛苦，只要媽媽能健康就好」，也因為照顧媽媽的因素，章菀庭未來的願望是想當一位護士或復健師，希望除了可以幫助媽媽外，還可以幫助更多需要幫助的人，看到她這樣堅強又樂觀，真的覺得很心疼。

雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭（左）的母親（右）多年前因車禍全身癱瘓，她從小就要...
雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭（左）的母親（右）多年前因車禍全身癱瘓，她從小就要負責照顧媽媽的生活起居，儘管生活很艱苦，但她仍相當樂觀，獲得2019總統教育獎。圖／雲林家扶中心提供
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雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭（左）的母親多年前因車禍全身癱瘓，她從小就要負責照...
雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭（左）的母親多年前因車禍全身癱瘓，她從小就要負責照顧媽媽的生活起居，儘管生活很艱苦，但她仍相當樂觀，曾與藝人蔡依林（右）共同拍攝家扶基金會「無窮世代」微電影。記者陳雅玲／翻攝
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雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭（右）的母親多年前因車禍全身癱瘓，她從小就要負責照...
雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭（右）的母親多年前因車禍全身癱瘓，她從小就要負責照顧媽媽的生活起居，儘管生活很艱苦，但她仍相當樂觀，曾與藝人蔡依林（左）共同拍攝家扶基金會「無窮世代」微電影。記者陳雅玲／翻攝
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車禍家扶基金會微電影

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