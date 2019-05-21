讓蔡依林落淚的小女孩 照顧癱母獲總統教育獎

2019-05-21 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭的母親多年前因車禍全身癱瘓，她從小就要負責照顧媽媽的生活起居，儘管生活很艱苦，但她仍相當樂觀，獲得2019總統教育獎。圖／雲林家扶中心提供 分享 facebook 雲林縣龍巖國小六年級學生章菀庭的母親多年前因車禍全身癱瘓、祖父雙眼失明、叔叔輕度智障，父親鮮少回家，她與哥哥從小就要負責照顧媽媽的生活起居，她每天為媽媽換尿布、梳洗、準備早晚餐，儘管生活很艱苦，但她仍相當樂觀，獲得2019總統教育獎，將接受總統表揚。

章菀庭是家扶基金會長期扶助的經濟弱勢孩童，曾獲家扶全國自強兒童表揚，與藝人蔡依林共同拍攝家扶基金會「無窮世代」微電影，雲林家扶中心督導歐厚成表示，蔡依林事後在記者會中看到影片，為她們母女的故事數度落淚。

雲林縣教育處副處長林慧蓉表示，章菀庭的媽媽10年前因車禍導致全身癱瘓，家中尚有一視障祖父及輕智障叔叔和就讀國二的哥哥，父親收入不穩定，也鮮少回家。

章菀庭從小學二年級起即開始負責照顧媽媽的生活起居，每天要照料媽媽的生活起居一切瑣事，舉凡幫媽媽梳洗、更換尿布、準備早晚餐、洗衣物等，假日幫媽媽沐浴洗頭、剪指甲、散步、吹吹風、散散心等。

雖然從小即負起照料媽媽生活起居的重擔，但章菀庭並不以為苦，她個性活潑、學習認真，成績在全班保持前三名，在學校師長的眼中，是個與同學相處和樂的好幫手。