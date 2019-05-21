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搶先曝光！雲林首座國民運動中心7月中旬試營運

2019-05-21 12:35聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣首座國民運動中心已經完工，目前內部設備陸續進駐，縣府委外經營，並爭取地方回...
雲林縣首座國民運動中心已經完工，目前內部設備陸續進駐，縣府委外經營，並爭取地方回饋，暫定7月13日試營運。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣首座國民運動中心已經完工，目前內部設備陸續進駐，縣府委外業者經營，並爭取地方回饋，暫定7月13日試營運，縣府將向業者爭取試營運7天免費讓民眾體驗使用設施。

雲林縣首座國民運動中心斥資3億元興建，為4層樓高建築，位於斗六市公正里，坐落於成大醫院及斗六市水岸藝術園區旁，若設備進駐時程順利，最快將於7月13日試營運。

雲林縣教育處副處長林慧蓉表示，縣府正積極向業者爭取地方回饋，希望試營運7天時間免費讓民眾體驗使用，開幕後運動中心所在的斗六市公正里居民可享票價9折優惠。

林慧蓉表示，國民運動中心是縣內首座結合休閒及運動功能的新型態場館，運動中心地下1樓為停車空間，可容納49輛汽車，地上建築有室內溫水游泳池並附設SPA、烤箱、蒸氣室，桌球室、韻律舞蹈教室、體適能教室、幼兒體適能室、飛輪教室、籃球場、羽球場、直排輪曲棍球場、攀岩場等空間，功能多元。

業者將規畫健身課程，並引進新穎健身器材，除溫水游泳池成人票價80元，各種教室、球場另有收費標準，並將推出月卡、季卡等優惠票券，林慧蓉表示，縣府積極與經營業者爭取更多優惠活動，例如試營運期間免費使用等優惠，民眾屆時可踴躍使用。

雲林縣首座國民運動中心已經完工，目前內部設備陸續進駐，縣府委外經營，並爭取地方回...
雲林縣首座國民運動中心已經完工，目前內部設備陸續進駐，縣府委外經營，並爭取地方回饋，暫定7月13日試營運，圖為室內球場。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣首座國民運動中心已經完工，目前內部設備陸續進駐，縣府委外經營，並爭取地方回...
雲林縣首座國民運動中心已經完工，目前內部設備陸續進駐，縣府委外經營，並爭取地方回饋，暫定7月13日試營運，圖為游泳池烤箱。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣首座國民運動中心已經完工，目前內部設備陸續進駐，縣府委外經營，並爭取地方回...
雲林縣首座國民運動中心已經完工，目前內部設備陸續進駐，縣府委外經營，並爭取地方回饋，暫定7月13日試營運，圖為攀岩牆。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣首座國民運動中心已經完工，目前內部設備陸續進駐，縣府委外經營，並爭取地方回...
雲林縣首座國民運動中心已經完工，目前內部設備陸續進駐，縣府委外經營，並爭取地方回饋，暫定7月13日試營運，圖為室內游泳池。記者陳雅玲／攝影
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