台南安平志工包6000多個愛心粽 1039戶弱勢家庭受惠
台南市安平區12個社區志工，今天上午聯手包製6000多個愛心粽，在華平里活動中心贈予轄內1039戶弱勢家庭；區長賴青足代表受贈及回贈感謝狀，希望發揮影響力，號召更多人投入公益慈善的行列。
志工並現煮安平地方特產「煎鎚」，地方耆老相傳鄭成功登陸安平與荷蘭人開戰，那年首遇端午節，恰好軍糧欠缺，不足以包粽子來讓思鄉心切之士兵過節，只好以少數糯米混合蓬萊米，再加些蕃薯粉來增加Ｑ性，再用紅蔥頭爆香蝦米、香菇、肉末做為餡料，讓士兵得以裹腹及過節。
隔年國姓爺（鄭成功）在1662年五月八日（農曆）過世，安平人為了感念其德政每逢端午，在三年間均未綁粽子，而以此道「煎鎚」來紀念他，演變成後世子孫在過端午佳節時，會以粽子及煎鎚來慶祝及追思。 這道點心也素有「台灣披薩」之稱，其實是老祖宗的智慧，早期沒有冰箱可以保存食物，所以就會以醃漬、煎煮方式來保存。
安平區長賴清德說，感謝善心單位總動員，透過本次活動拋磚引玉將各界滿滿愛心、祝福及關懷情傳承平安至轄內弱勢家庭，期藉由活動使「愛心‧關懷」之心得以發芽成長茁壯。
台南市社團法人成功國際青年商會捐贈安平區防災用避難收容處所棉被充實防災物資能量，由區長賴青足代表受贈及回贈感謝狀，希望發揮善的影響力，號召更多人投入公益慈善的行列。
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