台南安平志工包6000多個愛心粽 1039戶弱勢家庭受惠

2019-05-21 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市安平區12個社區志工，今天上午聯手包製6000多個愛心粽，在華平里活動中心贈予轄內1039戶弱勢家庭；區長賴青足代表受贈及回贈感謝狀，希望發揮影響力，號召更多人投入公益慈善的行列。

志工並現煮安平地方特產「煎鎚」，地方耆老相傳鄭成功登陸安平與荷蘭人開戰，那年首遇端午節，恰好軍糧欠缺，不足以包粽子來讓思鄉心切之士兵過節，只好以少數糯米混合蓬萊米，再加些蕃薯粉來增加Ｑ性，再用紅蔥頭爆香蝦米、香菇、肉末做為餡料，讓士兵得以裹腹及過節。

隔年國姓爺（鄭成功）在1662年五月八日（農曆）過世，安平人為了感念其德政每逢端午，在三年間均未綁粽子，而以此道「煎鎚」來紀念他，演變成後世子孫在過端午佳節時，會以粽子及煎鎚來慶祝及追思。 這道點心也素有「台灣披薩」之稱，其實是老祖宗的智慧，早期沒有冰箱可以保存食物，所以就會以醃漬、煎煮方式來保存。

安平區長賴清德說，感謝善心單位總動員，透過本次活動拋磚引玉將各界滿滿愛心、祝福及關懷情傳承平安至轄內弱勢家庭，期藉由活動使「愛心‧關懷」之心得以發芽成長茁壯。