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嘉義縣阮劇團、蘇品文獲台新獎入圍 雯翔舞團奪舞鳳獎

2019-05-21 11:08聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣表演藝術中心駐館團隊：阮劇團、蘇品文（看嘸舞蹈劇場藝術總監）及雯翔舞團等3團，前兩者入圍國內最重要台新藝術獎，雯翔舞團榮獲中華民國舞蹈學會舞蹈飛鳳獎及舞蹈獎，在城鄉差距資源不足下，能在眾多表演團隊脫穎而出，難能可貴，縣長翁章梁上午在縣府中庭頒獎表揚，預祝阮劇團及蘇品文獲大獎。

表揚前，由舞蹈飛鳯獎和舞蹈獎雙料得主雯翔舞團團長郭玉雯女兒葉莉妤，與男舞者表演舞蹈暖場，郭玉雯與擔任行政總監丈夫葉國鷹以及台體大舞蹈系畢業女兒葉莉妤，帶團員在地深耕舞蹈藝術，郭玉雯2000年創立雯翔舞團，2011年起以一鄉一特色為創作主題，將18鄉鎮特色透過現代民俗舞蹈，呈現自然生態、作物及多元人文風貌，榮獲社教推廣有功獎。

另從2011起以「嘉義新舞風」創作平台計畫，提供在地舞蹈青年編創與發表平台，至今8年，在表藝中心演出，2015起巡演到台南、高雄，今年將到台中國家歌劇院演出。

台新藝術獎由台新銀行文化藝術基金會辦理，連辦17屆，是台灣最知名也最重要藝術創作獎，受提名、入圍、獲獎都是重要里程碑，台新獎每年提名104件作品，遴選15組入圍作品決選 ，阮劇團入圍的「嫁妝一牛車」與日本流山兒事務所共同製作，去年嘉義首演。

蘇品文入圍的「少女須知」創作論述，拋出舞台實踐女性主義議題，去年台北思劇場首演，獲2018 台北藝穗節 「藝穗原創精神獎」，蘇品文是看嘸舞蹈劇場藝術總監，該團是表藝中心任我行空間提案計畫常勝軍，連續3年提案競賽勝出。

翁章梁分別頒獎祝賀郭玉雯、阮劇團團長汪兆謙及蘇品文，讚揚3團隊長期努力堅持，雯翔舞團在地深耕19年，阮劇團也經12年努力，蘇品文創作路上堅持不輟，嘉縣豐富多元人文故事提供他們創作養份 。

舞蹈飛鳯獎和舞蹈獎雙料得主雯翔舞團團長郭玉雯女兒葉莉妤(前)與男舞者表演舞蹈暖場...
舞蹈飛鳯獎和舞蹈獎雙料得主雯翔舞團團長郭玉雯女兒葉莉妤(前)與男舞者表演舞蹈暖場。記者魯永明／攝影
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嘉義縣表演藝術中心駐館團隊:阮劇團團長汪兆謙(中)、蘇品文看嘸舞蹈劇場藝術總監(...
嘉義縣表演藝術中心駐館團隊:阮劇團團長汪兆謙(中)、蘇品文看嘸舞蹈劇場藝術總監(右)及雯翔舞團團長郭玉雯(左)，前兩者入圍國內最重要台新藝術獎，雯翔舞團榮獲中華民國舞蹈學會舞蹈飛鳳獎及舞蹈獎。記者魯永明／攝影
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雯翔舞團團長郭玉雯(中)與擔任行政總監丈夫葉國鷹(左)女兒葉莉妤(右)，帶領團員...
雯翔舞團團長郭玉雯(中)與擔任行政總監丈夫葉國鷹(左)女兒葉莉妤(右)，帶領團員在地深耕舞蹈藝術。記者魯永明／攝影
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嘉義縣阮劇團、蘇品文看嘸舞蹈劇場藝術總監及雯翔舞團團長郭玉雯，分別入圍台新藝術獎...
嘉義縣阮劇團、蘇品文看嘸舞蹈劇場藝術總監及雯翔舞團團長郭玉雯，分別入圍台新藝術獎，榮獲舞蹈學會舞蹈飛鳳獎及舞蹈獎，與縣長翁章梁(右四)等開心合影。記者魯永明／攝影
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