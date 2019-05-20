質疑道路拓寬徵地不公 台南後壁住戶掛抗議白布條

2019-05-20 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南後壁安溪寮市道172線公路拓寬傳紛爭，有住戶懸掛白布條抗議，質疑道路中心線過程啟人疑竇，有如日前引發爭議的南鐵徵地案翻版，

台南市政府工務局回應說，爭論癥結主要在於道路中心線的認定，該住戶堅持要依照目前道路中心線為基準徵收，應該還要北移約80公分，工務局依照當地交通需求，以改善交通最大公共利益為考量，彼此「認知」有差異。

工務局說明，當地屬為生活圈非都市計畫區道路，並無所謂「中心線」；早在民國68年由當時省府計畫拓寬為20 米，工務局將持續與該住戶溝通、協調。

市道172縣是後壁往來白河區主要通道，後壁蘭花生技園區設立後，每年3月蘭展開幕車流回堵嚴重，地方爭取拓寬多年，預計今年8 月動工，全長約5.75公里，工期約2年，經費約8億元，傳出徵地波折，各界都相當意外。

該住戶上周在家前懸掛白布條抗議，直指徵地過程不公、黑箱作業，已經侵害人民權益，更質疑這有如引發爭議的台南鐵路地下化地徵地翻版。