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六輕氣爆汙染存隱憂 校園太陽能板回收機制惹質疑

2019-05-20 18:52聯合報 記者林宛諭╱即時報導

台塑六輕4月7日氣爆事件引發彰化縣議員吳淑娟認為六輕對彰化西南角的汙染不輸雲林麥寮，對民眾健康、農產、養殖業都有隱憂，將提案請六輕未來應到議會列席報告，並要求環保局要加強監控汙染；議員林茂明今天也在議會質詢校園太陽能板未來汙染問題，要求要建立回收健全機制。

吳淑娟今天在議會質詢表示，台塑六輕氣爆造成彰化西南角大城鄉、芳苑鄉等處汙染，六輕氣爆時，連在大城鄉都有民眾聽到很大的聲音，危及彰化西南角民眾健康，大城地區吹西南風長達7個月，受六輕健康危害不會輸雲林麥寮，她要提案請六輕要來議會說明。

環保局長阮順寧表示，六輕氣爆當天即有進行空氣品質的採樣，環保局和農業處也有去農委會開會，也已跟環保署爭取監測站。

農業處長陳炳森表示，六輕氣爆後，已通知農民和漁民等如有農產異常可以提出，並現場勘查，並要列冊追蹤，並請水產試驗所進行水質檢測，目前檢測結果沒有明顯水質汙染狀況。

議員林茂明則關心大陽能板汙染問題，因彰化校園廣設大陽能板發電，但未來壞掉的太陽能板如何處理和回收，根據資料顯示2017年全國太陽能板廢棄物是三千公噸，但到2023年會有一萬公噸，到2035年50公噸，如何回收?

環保局長阮順寧表示，太陽能板回收金是採預收制，每千瓦預收一千元回收金，會成立基金，目前由能源局代收，能源局也會輔導業者要落實回收機制。彰化縣目前有207校，出租屋頂供廠商設置太陽能板。

不過議員顧黃水花仍質疑，彰化有地方放這些回收的太陽能板嗎?目前根本還沒規劃回收機制，就先簽約9年，也許未來根本沒辦法處理。阮順寧說，太陽能板回收不是放彰化縣，而是中央輔導廠商設回收廠。

議員顧黃水花質疑，彰化有地方放回收的太陽能板嗎?目前根本還沒規劃回收機制。記者林...
議員顧黃水花質疑，彰化有地方放回收的太陽能板嗎?目前根本還沒規劃回收機制。記者林宛諭／翻攝
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彰化縣議員吳淑娟認為六輕對彰化西南角的汙染不輸雲林麥寮，對民眾健康、農產、養殖業...
彰化縣議員吳淑娟認為六輕對彰化西南角的汙染不輸雲林麥寮，對民眾健康、農產、養殖業都有隱憂。記者林宛諭／翻攝
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彰化縣推動校園全面太陽能板種電，但議員也擔心未來回收及汙染問題。記者林宛諭／攝影
彰化縣推動校園全面太陽能板種電，但議員也擔心未來回收及汙染問題。記者林宛諭／攝影
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六輕氣爆

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