降定了！ 嘉縣不動產評價會通過105年7月房屋稅調降2成

2019-05-20 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府今天下午召開不動產評價委員會，由兼主委縣長翁章梁主持，經熱烈討論，決議105年7月1日以後新建房屋房屋稅平均調降20%，出席的議會國民黨團王啟澧議員及無黨黨團總召陳福成議員，主張增加降幅到30%以上，未獲採納。

財政稅務局說，調降項目包括新建房屋標準單價，取消國際觀光旅館、百貨公司、大型商場影劇院、遊藝場所、10層樓以上房屋裝設中央系統型冷氣機、電扶梯、金屬或玻璃帷幕外牆及游泳池等設備房屋標準單價加價課徵規定，地段率全面凍漲以及擴大適用對象自105年7月1日起興建完成建築物一併調整適用。

依稅法規定，每3年重行評定1次房屋標準價格，嘉縣上次重新評定在105年，平均調漲高達81％，翁縣長就任後經多次檢討，考量農業縣，較都會區家戶支配所得明顯較低，基於賦稅公平，調幅有討論空間，經研擬多項調降措施提報不動產評價委員會討論，做出105年7月1日以後新建房屋房屋稅平均調降20%決議，預估調降受惠戶約4412戶，稅收減收約2517萬元。

財政稅務局指出，調降後房屋稅108年7月1日以後實施，適用對象105年7月1日以後新建房屋，105年7月1日之前房屋稅不適用，今年民眾收到房屋稅稅單仍沿用105年7月1日以後稅率（房屋標準單價依法3年調整一次）。

考量嘉縣建築使用形態，特別針對簡陋房屋調降4-5成，工廠類及一般住宅類(1-3樓)房屋有2成以上降幅。以磚造47坪住家為例，調整前應納房屋稅5155元，調整後降至2577元，降幅高達5成，若以226坪工廠為例，調整前應納房屋稅15萬7329元，調降後稅額11萬9511元，降幅24%，新建3層樓33坪透天厝調整前應納房屋稅9073元，調降後7154元，降幅21%。