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降定了！ 嘉縣不動產評價會通過105年7月房屋稅調降2成

2019-05-20 18:12聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府今天下午召開不動產評價委員會，由兼主委縣長翁章梁主持，經熱烈討論，決議105年7月1日以後新建房屋房屋稅平均調降20%，出席的議會國民黨團王啟澧議員及無黨黨團總召陳福成議員，主張增加降幅到30%以上，未獲採納。

財政稅務局說，調降項目包括新建房屋標準單價，取消國際觀光旅館、百貨公司、大型商場影劇院、遊藝場所、10層樓以上房屋裝設中央系統型冷氣機、電扶梯、金屬或玻璃帷幕外牆及游泳池等設備房屋標準單價加價課徵規定，地段率全面凍漲以及擴大適用對象自105年7月1日起興建完成建築物一併調整適用。

依稅法規定，每3年重行評定1次房屋標準價格，嘉縣上次重新評定在105年，平均調漲高達81％，翁縣長就任後經多次檢討，考量農業縣，較都會區家戶支配所得明顯較低，基於賦稅公平，調幅有討論空間，經研擬多項調降措施提報不動產評價委員會討論，做出105年7月1日以後新建房屋房屋稅平均調降20%決議，預估調降受惠戶約4412戶，稅收減收約2517萬元。

財政稅務局指出，調降後房屋稅108年7月1日以後實施，適用對象105年7月1日以後新建房屋，105年7月1日之前房屋稅不適用，今年民眾收到房屋稅稅單仍沿用105年7月1日以後稅率（房屋標準單價依法3年調整一次）。

考量嘉縣建築使用形態，特別針對簡陋房屋調降4-5成，工廠類及一般住宅類(1-3樓)房屋有2成以上降幅。以磚造47坪住家為例，調整前應納房屋稅5155元，調整後降至2577元，降幅高達5成，若以226坪工廠為例，調整前應納房屋稅15萬7329元，調降後稅額11萬9511元，降幅24%，新建3層樓33坪透天厝調整前應納房屋稅9073元，調降後7154元，降幅21%。

另也取消加價課徵規定，希望提高誘因，促進觀光產業投資，以新建16層游泳池住宅大樓面積約50坪為例，調整前應納房屋稅1萬9245元，調整後降為1萬3434元，降幅達到30%，尤其地段率全面凍漲及擴大其適用對象都在合理評定房屋稅稅基基礎上，兼顧民眾租稅負擔，「充分回應民意，展現最大誠意」。

嘉義縣政府今天下午召開不動產評價委員會，由兼主委縣長翁章梁(左)主持，經熱烈討論...
嘉義縣政府今天下午召開不動產評價委員會，由兼主委縣長翁章梁(左)主持，經熱烈討論，決議105年7月1日以後新建房屋房屋稅平均調降20%。圖／縣府提供
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嘉義縣政府今天下午召開不動產評價委員會，由兼主委縣長翁章梁主持，經熱烈討論，決議...
嘉義縣政府今天下午召開不動產評價委員會，由兼主委縣長翁章梁主持，經熱烈討論，決議105年7月1日以後新建房屋房屋稅平均調降20%。圖／縣府提供
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建築翁章梁

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