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養的鵝走失男童傷心 暖心里長找養鵝人家贈鵝

2019-05-20 17:14聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣東石鄉陳姓男子在家飼養一對朋友送他的鵝，這對鵝成為住北部10歲侄子寵物，人鵝情深，其中1隻數月前病死 ，另隻白鵝「阿呆」又在最近失蹤，侄子沮喪難過，吃不下睡不著，陳男找上朴子市文化里長楊石旭要買活鵝，紓解侄子「思鵝之苦」。

楊向養鵝人家東石鄉農會前總幹事劉金印說明，劉金印二話不說，立即送1隻7台斤活鵝，楊將鵝轉贈陳男，贈鵝故事貼臉書，網友感動說「人間處處有溫情」。

楊石旭說，日前家住東石鄉陳姓男子，騎機車到他家表示要買活鵝，紓解侄子「思鵝之苦」，陳男指稱，1年多前朋友送給他1對鵝，家住北部10歲侄子，每次回東石，這對鵝總跟前跟後，成為侄子最麻吉寵物。

，不料，其中1隻數月前病死 ，侄子非常難過，將感情轉嫁到另隻白鵝「阿呆」，只要回東石，「阿呆」一定黏在身旁，侄子也會帶「阿呆」到村落附近遊蕩，形影不離 ，豈料，幾天前「阿呆」失蹤，陳男侄子沮喪到極點。

楊石旭告訴陳男他只賣茶鵝，陳男很失望，就在陳男準備離去，他打電話給養鵝場老闆東石鄉農會前總幹事劉金印，告知事情經過，劉金印不到半小時就免費送1隻大白鵝，讓陳男感動不已，心滿意足載白鵝回家，雖然只是1隻鵝，卻裝著劉金印滿滿愛心，希望這隻白鵝取代「阿呆」，讓陳男侄子找回昔日歡笑。

人鵝情深故事不只這樁，嘉市76歲阿嬤蕭碧雲，10年前在家門口，搶救1隻摔落車下受傷母幼鵝，收養照料，鵝將阿嬤當媽媽緊黏不放，阿嬤走到哪裡，牠就跟到哪裡，「鵝媽媽」阿嬤每天帶牠散步，鵝長大成美麗大白鵝，聽話愛撒嬌，每周下蛋，人鵝情深，被社區居民當寶貝，成為當地崇陽古道活招牌。嘉大動物學系教授趙清賢說，鵝將救牠照料牠的阿嬤當媽媽，是動物行為的「銘刻現象」。

養鵝人家東石鄉農會前總幹事劉金印送1隻7台斤活鵝，交朴子市文化里長楊石旭轉贈陳姓...
養鵝人家東石鄉農會前總幹事劉金印送1隻7台斤活鵝，交朴子市文化里長楊石旭轉贈陳姓男子，圖為劉金印與贈送的鵝，楊將贈鵝故事貼臉書，感動網友。圖／楊石旭提供
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東石寵物失蹤

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