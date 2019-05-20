影／萬安演習將至 崑濱伯無米樂「文林伯」演給你看

2019-05-20 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



南部地區萬安42號演習本月28日登場，白河警分局為宣導特地拍攝宣導影片，邀請國策顧問「崑濱伯」、無米樂主角「文林伯」及後壁區頂長社區爺爺奶奶們參與，並由員警扮演戲偶，自然逗趣演出，搭配拍攝取鏡細膩，效果意外好，日來在鄉下成話題。

「你甘有看過沒？...」悠閒的鄉村田野生活，在遇到萬安演習時該怎麼辦呢?由員警扮演的警察寶寶們透過影片告訴你；白河警分局主動出擊，邀請國策顧問「崑濱伯」、無米樂主角「文林伯」，以及社區長輩一同來拍攝宣導片，民眾可上白河警分局臉書粉絲專頁(https://ppt.cc/fGCajx)欣賞宣導片

白河警分局長斯儀仙說，今年南部地區萬安42號演習，本月28日下午1點30分至2點登場，預計實施30分鐘防情傳遞、警報發放、人車疏散、交通管制等實作演練，屆時警報發放後，請民眾配合憲兵、警方及民防人員指示，實施人、車疏散避難措施及交通管制，居（商）家並應緊閉門窗及實施燈火管制。