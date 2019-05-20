關懷偏鄉 台灣仁醫騎士協會到草嶺義診

2019-05-20 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



台灣仁醫騎士協會今天到雲林縣古坑鄉草嶺村義診，照顧偏鄉居民的身體健康，並推廣正確的養身觀念。圖／民眾提供 分享 facebook

台灣仁醫騎士協會今天到雲林縣古坑鄉草嶺村義診，照顧偏鄉居民的身體健康，並推廣正確的養身觀念。

台灣仁醫騎士協會多年來持續關懷離島偏鄉，進行義診的慈善團，協會成員在原住民無醫村部落，及小金門離島還有專門收容逃逸外勞的宜蘭收容所，定期免費提供醫藥針灸，推拿整復的義診，照顧就醫不便的山上離島、監獄的收容人的健康。

創會理事長黃碧松醫師帶領今天帶領30多名醫護人員志工到草嶺義診，希望能借著義診活動，讓山上偏鄉居民更能重視自身的健康，並推廣正確的養身保健的觀念。