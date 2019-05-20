親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

抓到了！王祿仔仙活躍農村 衛生局查獲今年首件

2019-05-20 10:55聯合報 記者魯永明╱即時報導

衛生局稽查人員接獲檢舉上月在大林鎮義和里隆天宮廟前，查獲陳姓越南新住民聚眾兜售「...
衛生局稽查人員接獲檢舉上月在大林鎮義和里隆天宮廟前，查獲陳姓越南新住民聚眾兜售「葡萄乾」食品，宣稱可防癌、抗癌、補血等，誇大療效說法被當場錄影蒐證。圖／衛生局提供
分享

全台各地鄉村常見俗稱「王祿仔場」，業者藉產品說明會「洗腦」老人，兜售保健食品，引發不少家庭紛爭，嘉義縣老人比例全台居冠，王祿仔場活躍，衛生局稽查人員接獲檢舉，上個月在大林鎮義和里隆天宮廟前，查獲陳姓越南新住民聚眾兜售「葡萄乾」食品，宣稱可防癌、抗癌、補血等，誇大療效說法被當場錄影蒐證，違反食品安全衛生管理法，衛生局今天裁罰2萬元罰鍰。

為維護民眾健康安全，衛生局針對王祿仙集團常出沒處所，啟動獵「祿」專案稽查，衛生局說，來自彰化縣陳姓越南新住民，4月3日到大林鎮義和里隆天宮廟前，向一群老人兜售「葡萄乾」食品，誇大療效可防癌、抗癌、補血等，稽查人員當場祿錄影蒐證，陳姓新住民供稱，首次到嘉縣兜售就被查獲，每瓶才賣百餘元，家境困難才出外兜售。

衛生局說，陳姓新住民其情可憫，於法不容，誇大療效違反食安法，最低罰緩4萬元，審酌行為情節依行政罰法裁罰2萬元，去年專案稽查行動至今共查獲3件，王祿仔仙兜售的食品雖合法，但誇大療效違反食品法，經不斷宣導，民眾提高警覺， 這件能順利查獲得力於民眾檢舉。

嘉縣老人比例全國居冠，很多長輩有慢性疾病問題，很多錯誤用藥習慣及認知不足，造成王祿仙集團誇大行銷保健食品、藥品，宣傳不實醫療效果廣告，提供贈品與集點送大獎，吸引老人群集購買，另利用老人家喜歡收聽電台節目，透過廣播鼓吹不用就醫，服用產品後體力好、眼睛金 、肝好、腎氣好等，許多老勢大往往誤聽一些誇大廣告，以致延誤就醫、加重病情。

衛生局強調，持續不定期加強稽查及宣導，鼓勵民眾踴躍檢舉，專線電話(05)3620613若經查獲違規事證屬實，民眾可獲得檢舉獎金(裁罰金額20%)，也可向110報案。

衛生局稽查人員接獲檢舉上月在大林鎮義和里隆天宮廟前，查獲陳姓越南新住民聚眾兜售「...
衛生局稽查人員接獲檢舉上月在大林鎮義和里隆天宮廟前，查獲陳姓越南新住民聚眾兜售「葡萄乾」食品，宣稱可防癌、抗癌、補血等，誇大療效說法被當場錄影蒐證。圖／衛生局提供
分享
衛生局稽查人員接獲檢舉上月在大林鎮義和里隆天宮廟前，查獲陳姓越南新住民聚眾兜售「...
衛生局稽查人員接獲檢舉上月在大林鎮義和里隆天宮廟前，查獲陳姓越南新住民聚眾兜售「葡萄乾」食品，宣稱可防癌、抗癌、補血等，誇大療效說法被當場錄影蒐證。圖／衛生局提供
分享

相關新聞

阿里山台18線十字路至阿里山段 管制通行

2019-05-20 09:36

阿里山公路搶通 林鐵復駛

2019-05-19 23:32

嘉義436名學生 響應「飢餓30」

2019-05-19 23:28

遊布袋 龍虎斑 「整尾」帶回家

2019-05-19 23:25

失智友善商店 邀長輩來坐坐

2019-05-19 23:23

台南筍王賣6萬元 捐共餐基金

2019-05-19 23:21

防範一氧化碳中毒 南市消防局針對民宿加強把關

2019-05-19 21:34

足感心！為媽媽洗腳 台南大道公孝親日溫暖大廟囗

2019-05-19 21:19

蔡英文就職總統3周年前夕 小英之友辦捐血

2019-05-19 19:09

東南亞生活工藝 台南生活美學館熱鬧展出

2019-05-19 18:39

436名嘉義學子半天不進食 響應飢餓三十救援行動

2019-05-19 17:22

左鎮噶瑪噶居寺「浴金佛大法會」慶佛誕節

2019-05-19 14:58

展開知性生態之旅 台管處遊客中心湧進上千民眾

2019-05-19 12:56

綠能加公益 弱勢商家受助太陽能發電年省逾2萬

2019-05-19 12:22

柳營奇美醫院經陰道腹腔鏡手術切除子宮 隔天即可下床

2019-05-19 10:17

六房媽祖雨中起駕天光乍現 王金平直呼神靈顯赫

2019-05-19 09:03

影／清甜好吃！嘉義布袋「龍虎石斑」整尾帶回家

2019-05-19 08:26

百年老店舊振南烘焙賽 鼓勵學生用在地食材做漢餅

2019-05-19 07:57

悠遊台江社區博物館 祖孫重溫三合院生活

2019-05-19 07:56

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

中彰投苗單身聯誼男熱女冷 彰投苗女生都是個位數

2019-05-19 14:59

中壢及平鎮21日停水9小時 影響1.8萬戶請儲水備用

2019-05-19 14:59

影／200歲巨木難敵豪雨 暗夜傾倒如強震毀8宅3車

2019-05-19 19:04

台灣鐵路極西點在台南 這些鐵路旁景致以後都看不到了

2019-05-19 19:09

基隆嶼要開放登島了 一起上島找「11個基隆」

2019-05-19 20:15

鋒面帶來強降雨 石門水庫今晚6點起調節性放水

2019-05-19 17:02

臉書再提8重點 林洲民：大巨蛋審查被惡意干涉

2019-05-19 20:47

怎麼有公廁不准方便的？ 苗市鐵路一村廣場公廁遭投訴

2019-05-19 14:22

黑鷹白天綠島搜救失蹤潛水客 晚上後送蘭嶼病患

2019-05-20 00:12

鳩之澤媲美冰島藍湖溫泉 不必出國520打卡免費泡

2019-05-19 21:30

多了中南美國家競爭 台東鬼頭刀每公斤下滑約30元

2019-05-20 09:06

一雙醫療的手假日捲袖淨灘 感動村民「這天使哪來的」

2019-05-19 13:45

影／200歲大葉楠主幹裂倒 楔隘古道路況危險

2019-05-19 17:45

大巨蛋工期展延仲裁出爐 柯文哲：又被延500多天

2019-05-20 10:40

豪雨發威 石門水庫供水無虞

2019-05-19 23:29

竹市竹光路今起全線施工 師傅鋪上木板讓機車停放

2019-05-20 07:50

外澳飛行傘基地全台模範生 法令限制至今「妾身未明」

2019-05-19 16:16

影／85年模里西斯中華日報她全捐 睹物思人感傷

2019-05-19 19:06

占用親子車格最高罰1200 台中草悟道等加碼設車格

2019-05-19 18:38

日遊客驚見碧潭草地被噴漆 水利局緊急補救

2019-05-19 13:48

輕樁、太陽能、多元支付 北市微笑單車2.0 最快明年上路

2019-05-19 23:10

基隆嶼驚喜 發現瀕危日本翻白草

2019-05-20 00:18

新莊首座水岸電梯啟動！打造無障礙河濱公園

2019-05-19 22:40

小琉球潮間帶被當「海產現撈區」 破殼海膽讓解說員心好痛

2019-05-20 10:29

抓到了！王祿仔仙活躍農村 衛生局查獲今年首件

2019-05-20 10:55

最美鳳凰木枝幹斷裂 不排除整棵鋸掉

2019-05-19 16:13

高雄大寮農地廢五金汙染 都發局開罰斷水斷電

2019-05-20 09:45

新北2幼童被體罰全身瘀青 私立格登幼兒園師遭解聘

2019-05-20 10:37

救生推展成為文化 台灣慧行連13年辦救生游泳賽

2019-05-19 18:40

高雄六龜原生茶樹插枝育苗栽種 重新打響名號

2019-05-19 12:56

中醫大新竹附醫出動 本周六起有5場社區民眾免費健檢

2019-05-20 09:55

碧潭護欄草地噴漆 日遊客：不專業 新北急補救

2019-05-20 00:07

台東中小企業水餃宴 讓弱勢歡度溫馨五月天

2019-05-19 14:25

美！閃電台灣

2019-05-20 00:20

桃園換裝智能LED路燈 年省1.6億

2019-05-19 23:30

影／中市浴佛活動藝術 老師辦畫展揮毫義賣

2019-05-19 14:57

台中青創進駐老屋 落實共享聚落

2019-05-19 23:23

北市公宅降格？ 免治馬桶、浴室花灑沒了

2019-05-19 23:36

水土保持宣導結合氣墊跳跳屋 瞬間成大型兒童樂園

2019-05-19 14:57

忠恕道院孝悌楷模表揚 鄭文燦：盼社會變得更溫馨祥和

2019-05-19 19:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top