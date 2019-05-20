抓到了！王祿仔仙活躍農村 衛生局查獲今年首件

2019-05-20 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



衛生局稽查人員接獲檢舉上月在大林鎮義和里隆天宮廟前，查獲陳姓越南新住民聚眾兜售「葡萄乾」食品，宣稱可防癌、抗癌、補血等，誇大療效說法被當場錄影蒐證。圖／衛生局提供 分享 facebook

全台各地鄉村常見俗稱「王祿仔場」，業者藉產品說明會「洗腦」老人，兜售保健食品，引發不少家庭紛爭，嘉義縣老人比例全台居冠，王祿仔場活躍，衛生局稽查人員接獲檢舉，上個月在大林鎮義和里隆天宮廟前，查獲陳姓越南新住民聚眾兜售「葡萄乾」食品，宣稱可防癌、抗癌、補血等，誇大療效說法被當場錄影蒐證，違反食品安全衛生管理法，衛生局今天裁罰2萬元罰鍰。

為維護民眾健康安全，衛生局針對王祿仙集團常出沒處所，啟動獵「祿」專案稽查，衛生局說，來自彰化縣陳姓越南新住民，4月3日到大林鎮義和里隆天宮廟前，向一群老人兜售「葡萄乾」食品，誇大療效可防癌、抗癌、補血等，稽查人員當場祿錄影蒐證，陳姓新住民供稱，首次到嘉縣兜售就被查獲，每瓶才賣百餘元，家境困難才出外兜售。

衛生局說，陳姓新住民其情可憫，於法不容，誇大療效違反食安法，最低罰緩4萬元，審酌行為情節依行政罰法裁罰2萬元，去年專案稽查行動至今共查獲3件，王祿仔仙兜售的食品雖合法，但誇大療效違反食品法，經不斷宣導，民眾提高警覺， 這件能順利查獲得力於民眾檢舉。

嘉縣老人比例全國居冠，很多長輩有慢性疾病問題，很多錯誤用藥習慣及認知不足，造成王祿仙集團誇大行銷保健食品、藥品，宣傳不實醫療效果廣告，提供贈品與集點送大獎，吸引老人群集購買，另利用老人家喜歡收聽電台節目，透過廣播鼓吹不用就醫，服用產品後體力好、眼睛金 、肝好、腎氣好等，許多老勢大往往誤聽一些誇大廣告，以致延誤就醫、加重病情。