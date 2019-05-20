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阿里山台18線十字路至阿里山段 管制通行

2019-05-20 09:36聯合報 記者侯俐安╱即時報導

公路總局說，嘉義縣阿里山鄉台18線77k~88k(十字路至阿里山)路段，因78.3k邊坡不穩定、山區持續下雨，自昨晚6時起實施預警性封閉兩端道路，已於今天上午8時開放通車，但因刷坡及邊坡防護設施作業需要，採管制通行。

公路總局說，近期山區天候常午後強降雨，易造成邊坡落石情況，請用路人事先作好行程規畫與應變措施，利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路App並隨時注意收聽廣播訊息。

阿里山

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